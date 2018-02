Allerta arancione per neve, domani chiuse tutte le scuole

28/02/2018 12:55

Protezione civile

Prevista nevicata da stanotte fino al tardo pomeriggio di domani

Prevista neve anche sul territorio di Prato, con inizio da questa notte, mercoledì 28 febbraio, fino al tardo pomeriggio di domani, giovedì 1° marzo. Il centro regionale ha previsto per la nostra città allerta meteo arancione per la neve e giallo per il vento, con il grecale che continuerà a soffiare sul nostro territorio. Per questo motivo è stata disposta la chiusura di tutti gli asili e le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 1° marzo, e di tutti gli impianti sportivi all'aperto, oltre che di parchi pubblici, piste ciclabili e cimiteri.

La protezione civile è allertata e i mezzi spargisale anche questa sera interverranno nelle zone più a rischio. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e l'uso di pneumatici da neve o catene se necessario. La cittadinanza verrà avvisata con tutti i mezzi a disposizione, sms, Alert system e con l'aggiornamento costante del sito del Comune di Prato e della Protezione civile www.protezionecivile.comune.prato.it/emergenze

"Il nostro territorio non è abituato alle nevicate, ma tutti i mezzi sono stati attivati per ridurre al minimo i disagi - spiega il sindaco Matteo Biffoni -. Ovviamente è importante attenzione e buon senso da parte di tutti i cittadini: limitare al necessario gli spostamenti e attenzione soprattutto alla formazione del ghiaccio. Sappiamo che creeremo dei disagi alle famiglie e che il meteo non è una scienza esatta, ma l'allerta delle previsioni questa volta è davvero importante".