Ok della Conferenza paesaggistica per il Piano Cap. Dall'estate via ai lavori.

02/03/2018 13:30

Urbanistica

Dopo anni risolto il nodo delle opere a Le Badie: 9000 mq di verde, 140 alberi, pista ciclabile e due parcheggi

Si è conclusa con esito favorevole in Regione Toscana la Conferenza Paesaggistica sul cosidetto "Piano Cap". La prossima settimana passerà dalla commissione e a breve ci sarà il passaggio in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. Un intervento che porterà Cap a rinunciare a una parte dei volumi concessionati nel 1999 per gli edifici in via del Romito e nel 2006 per la costruzione della rimessa e officina in via del Lazzeretto, in zona Le Badie. Il piano prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra le quali un'ampia area a verde pubblico e aree a parcheggio.

Entro l’estate è prevista la partenza dei lavori per le opere pubbliche così riassunte: due parcheggi ( via Badie e Via Lazzeretto/De Sanctis) da 90 posti l’uno, 9000 metri quadri di verde pubblico, 400 alberi, la realizzazione della pista ciclabile e l'allontanamento dalle case della sede stradale e il rifacimento della rotonda di via de Sanctis. Dopo 15 anni di progetti e contro progetti si chiude finalmente il piano di riqualificazione con un risultato a favore del territorio di Badie e Grignano per un valore di opere di circa 700.000 euro e una notevole riduzione dei volumi. La realizzazione dei lavori deve essere terminata da Cap entro un anno dalla firma della convenzione, prevista entro aprile.

Andando nel dettagli l'intervento del "Piano Cap" è suddiviso in tre diversi comparti.

1) Il comparto A riguarda l'area tra via del Romito, via Vestri e via Livi, là dove sorgeva la vecchia sede dell'officina degli autobus. Il consiglio ha votato la variazione d'uso dell'immobile ex Cormatex da residenziale e commerciale a uffici, permettendo così la riqualificazione della struttura con alcune modifiche prospettiche e architettoniche. Qui la Cap insedierà la propria struttura direzionale che, in un primo momento, doveva sorgere in una palazzina da costruire in via del Lazzeretto.

2) Il comparto B riguarda invece l'attuale officina meccanica dove vengono stralciati i permessi per nuovi uffici direzionali e sala congressi, lascianto l'edificato attuale che sarà completato. Rispetto al progetto originario si ridurrà la volumetria complessiva di oltre 6.300 metri cubi.

3) Il comparto C: Cap ha acquistato un terreno di 16mila metri quadri che verrà ceduto all'Amministrazione comunale una volta completata la realizzazione delle opere concordate. In particolare si potrà dare una forte risposta al bisogno di posti auto ai residenti di via delle Badie, via de Sanctis e via Fermi, con 180 posti suddivisi in due parcheggi, uno realizzato sul lato nord, vicino alla Circoscrizione, e uno sul lato sud verso via del Lazzeretto. Inoltre verrà sistemata interamente la viabilità con l'allontanamento della sede stradale dalle abitazioni di via De Sanctis, la messa in sicurezza dell'incrocio con una rotonda più ampia, la realizzazione di una pista ciclabile che da via del Lazzeretto andrà a ricollegarsi a viale Ferraris, via delle Ripalte e via del Castagno completando così il collegamento dal quartiere fino al centro storico. Saranno inoltre piantumate 400 nuovi alberi, in gran parte olivi e lecci. Infine Cap dovrà realizzare le barriere anti rumore intorno alla propria sede.