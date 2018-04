"Un Prato di Libri 2018" presenta il Salone del Libro

05/04/2018 10:45

Dal 6 all'8 aprile, Sala Ovale di Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17

Previsti eventi e incontri con autori e illustratori del panorama italiano e internazionale

Il festival della lettura per bambini e ragazzi "Un Prato di Libri" alla sua sesta edizione propone Il Salone del Libro, una grande mostra/libreria che offre il meglio della produzione per ragazzi sia in italiano che in lingua originale. Si svolgerà il 6,7 e 8 aprile (in orario 10-13 e 16-19 sia nei giorni feriali che festivi) e troverà la sua collocazione nella Sala Ovale di Palazzo Banci Buonamici.

Dedicato a bambini, ragazzi, adolescenti, classi, insegnanti, famiglie e a tutti i visitatori semplicemente curiosi, con un'attenzione speciale ai giovani lettori e alle scuole, i libri tratteranno i temi più diversi: scienza, arte, digitale, fumetto, testi per lettori con diverse abilità. Verranno proposti eventi e incontri con autori e illustratori del panorama italiano e internazionale.

Tra i tanti appuntamenti in programma sabato 7 aprile alle 15.30 l'incontro dal titolo "Don Milani, il Maestro": saranno presenti Fabrizio Silei, Valeria Milani Comparetti, Franco Neri e Claudio Ubaldo Cortoni. Introduce Diana Toccafondi. L'incontro si terrà nella Sala Consiliare della Provincia in Palazzo Buonamici e l'ingresso è libero.

Domenica 8 aprile dalle 10 in programma anche la sfilata con 6 carretti e 8 cani bovaro del bernese del gruppo "Bovari Svizzeri" del Trentino Alto Adige/Südtirol. La sfilata sarà dedicata a Margherita Hack, grande donna amante degli animali e farà sosta nelle piazze del centro storico. Partenza da piazza delle Carceri. Aperta a tutte le fasce d'età.

Per informazioni e prenotazioni:



Associazione Il Geranio Onlus

Via Cantagallo, 262/3– 59100 Prato

0574/462325 e 3355283717

www.unpratodilibri.com