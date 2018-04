Le iniziative del fine settimana: i mercati in città

06/04/2018 11:38

Appuntamenti

I mercati in programma per sabato 7 e domenica 8 aprile

Previsti tanti appuntamenti: sabato AMI e Terra di Prato, domenica Campagna Amica, Bigonge, Prato Antiquaria, Fiera del Libro, SvuotaLaCantina e mercato Cisl

Quello di sabato 7 e domenica 8 aprile sarà per il centro di Prato un weekend ricco di appuntamenti dedicati a prodotti agricoli, antiquariato, libri, collezionismo, usato e tanto altro.

Sabato 7 aprile, dalle 9 alle 19 nei giardini in via Carlo Marx, torna la piccola mostra mercato organizzata da Associazione Mercatini Indipendenti, con la partecipazione di una decina di operatori privati che venderanno o baratteranno oggettistica, abiti usati, accessori vintage, bigiotteria e creazioni artigianali.

Sempre sabato, dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato Nuovo, torna Terra di Prato, il mercato agroalimentare che da quasi 10 anni propone prodotti e specialità dell’agricoltura toscana. Questa settimana parteciperà come ospite da fuori regione l’azienda agricola modenese Le Capre della Selva, specializzata in formaggi caprini biologici; tornerà anche la cooperativa La Ginestra di San Casciano, con la sua pasta di grano duro Senatore Cappelli e di grano Khorasan.

Domenica 8 aprile, dalle 9 alle 13.30 in piazza S. Francesco, si terrà il mercato Campagna Amica organizzato da Coldiretti: ci saranno frutta e ortaggi di stagione, vino, olio, marmellate, pane e biscotti, fiori e piante e altro, tutto acquistabile direttamente dai produttori. Ospiti da fuori regione gli agrumi della Sicilia.

Sempre domenica 8, dalle 9 alle 19, torna nelle piazze vicine S. Antonino, Santa Maria in Castello e Buonamici la Fierucola delle Bigonge, dove da tanti anni trovano spazio piccole attività produttive agricole e artigianali tradizionali e sostenibili. Saranno presenti erbe spontanee, ortaggi, pane, formaggi ed anche manufatti realizzati con materiali poveri e di recupero.

Per l'intera giornata di domenica si svolgerà in piazza delle Carceri Prato Antiquaria: un'occasione in cui trovare accessori, piccola mobilia, biancheria, oggettistica, ornamenti antichi, creazioni artigianali ed artistiche di preziosa rarità e articoli da collezione, fra cui minerali, spille, anelli e molto altro.

In piazza Lippi, dalle 9 alle 19 di domenica, si terrà la Fiera del Libro: oltre alla consueta proposta di libri locali di storia e autori pratesi saranno presenti xilografie, olii, stampe e una serie di fotolitografie Bolaffi firmate da autori a livello internazionale.

Come ogni seconda domenica del mese torna in via Pier Cironi per tutto il giorno SvuotaLaCantina, il mercato dell'usato e del riciclo di oggetti, vestiti ed accessori organizzato dall’associazione Recuperiamoci. Sarà possibile vendere o comprare oggetti anche inutilizzati e in buone condizioni, consentendo un riciclo intelligente e abbattendo gli sprechi; sono previsti laboratori ambientali.

Nel parcheggio di piazza Mercatale si svolgerà per l'intera giornata di domenica il mercato organizzato da Cisl ambulanti, a cui parteciperanno circa 90 operatori alimentari e non.