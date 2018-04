40 di 180: Racconti di persistenze manicomiali

18/04/2018 10:26

Cultura

Dal 21 aprile al 5 maggio, ingresso libero

Nella galleria espositiva della Lazzerini la documentazione fotografica di Giacomo Doni di alcuni ex manicomi italiani

Sabato 21 aprile alle ore 16 nella Galleria espositiva della Lazzerini sarà inaugurata la mostra fotografica di Giacomo Doni 40 di 180 – Racconti di persistenza manicomiali .

La mostra si colloca all’interno del ricco programma di iniziative della rassegna S-Catenati da Basaglia , promossa dal Comune di Prato, Asl, associazioni del territorio e molti altri soggetti, per celebrare i 40 anni dalla promulgazione della legge 180 del 1978, meglio nota come Legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi, dal nome dello psichiatra che per primo avanzò la rivoluzionaria proposta. La Legge 180 sanciva il superamento e la chiusura di tutte le strutture manicomiali, nominando così l’Italia l’unico paese al mondo senza manicomi. Da quel momento ad oggi, circa 80 complessi manicomiali sono chiusi, ma nonostante ciò non sono ancora divenuti oggetto della difficoltosa questione di tutela e conservazione.

La mostra di Giacomo Doni propone una selezione di scatti effettuati in differenti strutture manicomiali italiane.

Dal 2006 Giacomo Doni sta realizzando una ricerca di conservazione storica delle ex strutture manicomiali nel nostro paese, dedicata agli edifici che non sono stati riconvertiti a diverso uso dopo la legge 180 del 1978. La sua ricerca si è concentrata anche sulle storie nascoste al loro interno, portando alla creazione di un'interessante documentazione fotografica e didascalica di svariate strutture distribuite sul territorio nazionale. Il suo lavoro è stato esposto in spazi pubblici e privati fra Toscana, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna, arrivando oggi anche alla Biblioteca Lazzerini.

La mostra resterà visibile fino al 5 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca.

A conclusione della mostra, sabato 5 maggio alle ore 16 in Sala conferenze della Lazzerini si terrà la presentazione del libro di Giacomo Doni Anime di Cartapesta (Attucci Editrice, 2016) che racconta la storia del Presepe del manicomio di Cogoleto e a seguire la proiezione del documentario Padiglione 25 del regista Massimiliano Carboni.

Giacomo Doni

Nato a Firenze nel 1980, si è formato come grafico pubblicitario presso l’Istituto Professionale “F. Datini” di Prato dove ha avuto il suo primo contatto con la fotografia. La sua fotografia è rivolta principalmente a quelle aree che sono rimaste bloccate nel tempo, vuote e silenziose ed è usata come veicolo di tutela della memoria, per preservare la vita e la storia di questi luoghi dimenticati. Nel 2013 collabora alla pubblicazione I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento edito Mondadori Electa e nel 2016 viene pubblicato il suo primo libro Anime di Cartapesta, edito da Attucci Editrice. Sempre nello stesso anno inizia la collaborazione con lo street paper sloveno Kralji Ulice dove, bimestralmente, racconta i suoi viaggi nelle ex strutture manicomiali italiane.

Info:

Biblioteca comunale Lazzerini

Via Puccetti 3 – Prato

Tel. 0574 1837800-7828

www.bibliotecalazzerini.prato.it