Tirocini in Comune per i giovani: ultimi giorni per le candidature

Le domande entro venerd́ 20 aprile al Centro per l'Impiego di via Galcianese, 20/L

35 i posti disponibili, aperti a diplomati o laureati fra 18 e 29 anni

Ultimi giorni per presentare la propria candidatura per i 35 tirocini non curriculari rivolti a giovani diplomati o laureati fra i 18 e i 29 anni, riproposti anche quest'anno dal Comune di Prato in collaborazione con Regione Toscana e Centro per l'Impiego di Prato e finanziati dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Fra i laureati sono ricercati un tecnico del recupero ambientale, 4 ingegneri, un dietista, 2 coordinatori pedagogici, 5 architetti, un archivista, un addetto alla comunicazione e promozione del turismo, 2 assistenti alla progettazione, un tecnico della progettazione europea, un addetto all'organizzazione e comunicazione eventi ed un redattore web; per i diplomati sono aperte le posizioni di operatore di front office dell'URP, 2 redattori web, 5 addetti alle operazioni ed alle procedure amministrative e 7 geometri.

Per poter partecipare ai tirocini è necessaria l'iscrizione alle liste di disoccupazione, non essere iscritti ad albi o ad ordini professionali, non aver contratto precedenti rapporti di lavoro con il Comune e non aver svolto altri tirocini non curriculari. La partenza dei tirocini, con durata di sei mesi, è prevista per il mese di giugno; i giovani selezionati saranno impegnati per 30 ore a settimana, ripartite in 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con un rimborso mensile di 500 euro.

Maggiori informazioni sui requisiti richiesti per ogni posizione sono disponibili sul sito del Centro per l'Impiego del Comune (www.centroimpiegoprato.it) alla sezione "Offerte tirocini"; è possibile candidarsi fino al 20 aprile recandosi di persona allo sportello tirocini del Centro per l'Impiego in via Galcianese, 20/L aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì dalle 9 alle 12.30, venerdì dalle 9 alle 12.