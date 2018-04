Lavori al manto stradale in un tratto di via Roma, i divieti e le deviazioni

30/04/2018 18:25

ViabilitÓ

Dalle 14 di mercoledý 2 maggio

Nel tratto compreso tra l'intersezione con via castellano de' Castellani e l'intersezione con via Maestri del Lavoro

Per consentire l'esecuzione dei lavori di risanamento del manto stradale e di rifacimento del tappeto d'usura in via Roma, nel tratto compreso tra l'intersezione con via castellano de' Castellani e l'intersezione con via Maestri del Lavoro, dalle 14 di mercoledì 2 maggio e fino al termine del lavori, comunque non oltre le 22, sarà attivo il divieto di sosta con il restringimento della carreggiata.

Durante i divieti il traffico veicolare sarà così deviato: il traffico veicolare con itinere nord (proveniente da Poggio a Caiano) in via Domenico Giuliotti, via Ardengo Soffici, via Castellano de' Castellani e nuovamente in via Roma.

Il traffico veicolare con itinere sud (proveniente da centro città in direzione Poggio a Caiano) in via Paronese, via Toscana, via del Molinuzzo, via Traversa il Crocifisso e nuovamente in via Roma.