Turismo: durante il 2017 aumentate del 3,4% le visite a Prato

16/05/2018 12:59

Turismo

I dati confermano l'inversione di tendenza rispetto al 2016; +7,1% di presenze straniere, quasi il doppio rispetto alla media regionale

L'assessore al Turismo Daniela Toccafondi: "Grande soddisfazione, frutto di investimenti e promozioni mirate e occasione di riflessione per il futuro"

Sono stati presentati i dati raccolti dall'Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana sui flussi turistici verso le province toscane relativi allo scorso anno.

Sul territorio pratese si registra un aumento del 5% sulle visite e del 3,4% sulle presenze, eccezionalmente in linea con l'andamento regionale: rispetto al 2016, nel 2017 gli arrivi sul territorio toscano sono aumentati del 6,2% e le presenze del 3,8%, con un aumento delle visite equamente diviso fra turisti italiani e stranieri.

E' sul turismo straniero che Prato consegue un eccellente risultato: nel 2017 si è verificata una crescita del 7,1%, pari a quasi il doppio dell'aumento medio regionale.

"Posso dire con molta soddisfazione che i dati Irpet confermano un cambiamento di tendenza molto sostenuto per la nostra provincia, a testimonianza della validità degli interventi promozionali realizzati dal Comune - dichiara Daniela Toccafondi, assessore al Turismo -. La valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio, anche attraverso iniziative come ad esempio il festival enogastronomico "Eat Prato", la campagna promozionale "Prato ti prende" e la partenza del percorso escursionistico della "Via della Lana e della Seta", ci ha permesso di attrarre sia turisti italiani che esteri; anche la presenza in città di diverse università straniere costituisce un importante fattore di attrazione.

Questi risultati dovranno essere spunto di riflessione sulle possibilità di accoglienza turistica che offriamo ai nostri visitatori, lavorando su ciò a cui sono maggiormente interessati: l'obiettivo è di portarli a conoscere la città e il nostro patrimonio artistico, culturale ed ambientale valorizzando i musei, le mostre, la natura, lo sport e le tante e variegate iniziative organizzate ogni fine settimana".