La presentazione del progetto Autism Friendly, una rete di attività e servizi a 360° per persone con autismo

Conferenza stampa

Venerdì 31 agosto ore 12, Salone consiliare - Palazzo comunale

Sarà illustrato venerdì 31 agosto alle 12 nel Salone consiliare di Palazzo comunale in una CONFERENZA STAMPA il progetto Autism Friendly, di cui il Comune di Prato è capofila, che vede coinvolti Azienda USL, Fondazione AMI, Opera S. Rita, Associazioni di categoria e Associazione Orizzonte Autismo per la realizzazione a Prato di una rete di attività commerciali e artigianali, esercizi pubblici, spazi museali e attività culturali e sociali, in grado di mettere in atto modalità e forme di accoglienza che possano favorire la fruizione da parte di persone con autismo e delle loro famiglie, con il fine di promuoverne l’autonomia e l’inserimento nel contesto sociale e ridurre il rischio di isolamento.

Ad illustrare l'iniziativa interverranno il sindaco Matteo Biffoni, la presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi, gli assessori Luigi Biancalani ai Servizi sociali, Benedetta Squittieri all'Urp, Daniela Toccafondi alle Attività Economiche e Simone Mangani alla Cultura, il direttore dell'Area Salute mentale infanzia e adolescenza della Usl Toscana Centro Marco Armellini, il presidente della Fondazione Opera Santa Rita Roberto Macrì, la presidente dell’associazione Orizzonte Autismo Stefania Franceschetti e il presidente della Fondazione AMI Claudio Sarti.

