Il sindaco in Commissione 3 per discutere la proposta della Lega di istituire punti di ascolto sul territorio

10/09/2018 16:36

Polizia municipale

Biffoni: "Per le nostre frazioni servono i vigili di quartiere, partiremo grazie alle risorse della Regione Toscana"

Un punto di ascolto nei quartieri per far sentire le istituzioni più vicine e raccogliere segnalazioni. E' questa la proposta della Lega portata all'attenzione del sindaco Matteo Biffoni durante la Commissione 3. Alcuni esponenti della Lega hanno presentato la petizione per l'istituzione del vigile di quartiere spiegando in corso di commissione che sarebbe utile un punto di ascolto nelle periferie a cui i cittadini possano rivolgersi per segnalazioni. "Credo che ci siano molti mezzi a disposizione dei cittadini per segnalare problemi o criticità nei propri quartieri, ma senza dubbio un punto di ascolto soprattutto per le persone più anziane potrebbe essere utile - ha commentato il sindaco Biffoni -. Resto però convinto che una vera utilità l'avrebbe il vero vigile di quartiere, con una presenza non sporadica ma costante, su tre turni, con servizio appiedato. Un servizio che con i numeri attuali del corpo di Polizia Municipale non è concretizzabile in modo serio in tutta la città".

Il comandante della Polizia Municipale ha spiegato le diverse funzioni svolte dai 165 agenti del Corpo e delle motivazioni che nel 2010 portarono alla decisione di chiudere i distretti nei quartieri. Oggi, nonostante le nuove assunzioni che si stanno formalizzando proprio in questi giorni, l'organico è sottodimensionato di almeno 90 unità. "Un problema storico per tutto il personale del Comune che si riverbera anche sulla Polizia Municipale. Un primo sblocco è avvenuto grazie al decreto Minniti che però vale per il biennio 2017-2018, ora vediamo cosa accadrà nel 2019 - ha sottolineato il sindaco -. Intanto da inizio 2019, grazie a uno specifico finanziamento della Regione Toscana per 12 esperienze pilota, sperimenteremo i vigili di quartiere con servizio appiedato su tre turni in una zona della città, che sarà scelta anche in accordo con la Prefettura. Se anche il Governo stanziasse fondi statali come ha fatto la Regione per questo tipo di attività e permettesse lo sblocco delle assunzioni almeno per la Polizia Municipale e la Protezione civile, sicuramente sarebbe un ottimo aiuto per mettere in piedi questo tipo di attività su tutto il territorio".