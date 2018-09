Servizio Civile, 8 posti a disposizione presso le sedi della la Fondazione Parsec

21/09/2018 15:30

Servizio civile

Domande entro le 18 del 28 settembre

Per il Bando 2018 di Servizio Civile Universale la Fondazione Parsec, che gestisce il Parco del Centro di Scienze Naturali, il Museo di Scienze Planetarie e l'Istituto Geofisico Toscano, ha presentato due progetti per un totale di 8 posti disponibili.

Da molti anni i giovani volontari del Servizio Civile danno al Centro di Scienze Naturali di Galceti un contributo fondamentale nella gestione e nella manutenzione del Parco e degli animali in esso ricoverati.

Il Servizio Civile Universale è un'opportunità messa a disposizione dei giovani di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico per il bene di tutti e quindi come valore di coesione sociale. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita.

Il progetto "Naturamica" prevede la collaborazione dei volontari nelle attività di gestione faunistica (animali ricoverati presso il Centro di Scienze Naturali), manutenzione del Parco ambientale e dell'Orto Botanico e la partecipazione alle attività didattiche e divulgative promosse dalla struttura.

Il progetto "Contatto Ravvicinato con la Scienza" prevede invece il supporto alle attività didattiche e scientifiche nel campo delle scienze planetarie, dell'astronomia, della geologia e della sismologia (studio dei terremoti e del rischio sismico).

Al Servizio Civile possono partecipare ragazzi e ragazze che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato il 28esimo anno.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 28 settembre entro le 18. Le modalità per presentare la propria candidatura sono disponibili sul sito internet della Fondazione www.csn.prato.it. È possibile presentare domanda solo per uno dei due progetti.

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni in merito ai due progetti potrà partecipare all'incontro che si terrà martedì 25 settembre dalle ore 15 alle 16 in Via di Galceti 74 (a Prato) presso il Centro di Scienze Naturali sede della Fondazione Parsec.