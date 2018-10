Protezione civile, continua l'allerta meteo arancione, previste piogge intense nel pomeriggio

29/10/2018 10:13

Protezione civile

Per tutta la mattinata pulizia straordinaria delle caditoie e dei sottopassi

Raccomandazioni per i cimiteri, evitare di utilizzare oggetti che possono essere spazzati via dal vento

Prosegue l'allerta meteo diramata dalla Regione Toscana anche per il territorio pratese, in particolare con un'intensificarsi delle piogge nel pomeriggio. Nella notte non ci sono state particolari criticità e i vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento. La situazione è monitorata costantemente dalla Protezione civile e, al momento, non si sono rese necessarie ordinanze sindacali. A partire dalle 9.30 Alia e Consiag Servizi hanno avviato un intervento straordinario di pulizia delle caditoie nelle direttrici ritenute più a rischio, in particolare in viale Montegrappa, via Firenze e viale della Repubblica. Dalle 13 l'intervento riguarderà i sottopassi cittadini.

I cittadini sono stati avvisati della situazione di criticità attraverso il sistema Alert System e con l'occasione si invita a registrarsi con il proprio numero di cellulare compilando il form https://registrazione.alertsystem.it/prato così da poter ricevere le comunicazioni sul proprio telefonino.

Al momento non si è ritenuto di dover provvedere a chiusure con ordinanze, ma si raccomanda la massima attenzione soprattutto nei cimiteri. Essendo alla vigilia della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti è bene che i cittadini siano particolarmente attenti alla disposizione di materiale che potrebbe essere facilmente spazzato via dalle raffiche di vento, in particolare se in punti rialzati da terra.

Tutti gli aggiornamenti sul sito della Protezione civile http://www.protezionecivile.comune.prato.it/