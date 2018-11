Presentazione del libro "L’intelligenza di unire" di Pino De Sario

21/11/2018 10:05

Venerdì 23 novembre alle ore 17.30 in sala conferenze della Lazzerini

Il direttore della Scuola Facilitatori fornirà le tecniche di comunicazione nelle relazioni interpersonali

All’interno degli appuntamenti della rassegna Un Autunno da sfogliare, venerdì 23 novembre alle ore 17.30 in sala conferenze della Lazzerini si terrà la presentazione del libro di Pino De Sario L’intelligenza di unire. Rotture e divisioni: l’efficacia collettiva per i gruppi di lavoro (Mimesis Edizioni).

Il direttore della Scuola Facilitatori, Pino De Sario, presenta la sua ultima novità editoriale L'intelligenza di unire (Mimesis edizioni), un libro che come una cassetta degli attrezzi, insegna concretamente le tecniche di facilitazione della comunicazione nelle relazioni interpersonali, nel lavoro, nei gruppi di lavoro, e a superare armoniosamente i disagi e i conflitti che facilmente nascono nelle aziende, realtà in costante mutamento.

Nel lavoro e nelle relazioni si presentano una miriade di difficoltà: barriere nel parlarsi, malintesi per capirsi, tanti problemi in una rosa di criticità: conflitti, malessere, tensioni, errori.

Il libro spiega praticamente come facilitare queste situazioni e passare dalle continue divergenze e divisioni alla capacità di unire.

Ne parliamo con l’autore e con Stefano Assirelli e Elisabetta Gasparrini.

Pino De Sario, specialista in facilitazione, psicologo dei gruppi. Già docente all’Università di Pisa, codifica e diffonde da venticinque anni la “facilitazione esperta”, metodologia per le culture di gruppo, la trasformazione delle negatività, la partecipazione inclusiva. Fondatore della Scuola Facilitatori, è esperto di union-making, una nuova abilità di management innovativo per la costruzione di insiemi e unità, che ha l’obiettivo di connettere funzioni e persone per nuovi organismi complessi, proponendo strumenti rivolti a leader, professionisti, gruppi e organizzazioni. Autore di: Far funzionare i gruppi (2010), Metodi e tecniche della Facilitazione esperta (2013), La Biosistemica: la scienza che unisce (2015).

Info:

lazzerini@comune.prato.it

tel. 0574 1837828-7800