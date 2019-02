Prato in aiuto di Zafferana Etnea

26/02/2019 13:18

Protezione civile

Un gruppo di dipendenti comunali pratesi inviati nel Comune siciliano per garantire la continuitą amministrativa.

Sono attualmente a Zafferana Etna, uno dei paesi in provincia di Catania colpiti dal terremoto del 26 dicembre in seguito all'eruzione dell'Etna, i dipendenti amministrativi e tecnici del Comune di Prato. Con loro anche il vicesindaco e assessore alle Politiche per la cittadinanza, Protezione civile e Sport Simone Faggi.

I quattordici dipendenti pratesi, con il coordinamento di Sergio Brachi, responsabile della Protezione Civile di Prato, partiranno a gruppi di 3 in turn over.

Sotto l'egida dell'Anci nazionale e del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è partita l'operazione di sostegno per garantire la continuità amministrativa di questi Comuni e rispondere alle esigenze dei cittadini sfollati. Il Comune di Prato aveva già partecipato a spedizioni analoghe ad Acquasanta Terme in Abruzzo nel 2016 e a San Possidonio in Emilia nel 2012.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno sostenute da Anci.