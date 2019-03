"Il cane a 360° - un ponte tra scienza e cinofilia", il nuovo libro dell'etologo Luca Spennacchio.

13/03/2019 14:20

Animali

Venerdý 15 marzo alle 18:30 presso il Palazzo della Provincia

Si terrà il 15 marzo presso il Palazzo della Provincia, in via Ricasoli 25, dalle 18:30 alle 20 la presentazione del libro "Il cane a 360° - un ponte tra scienza e cinofilia" a cura del prof. Luca Spennacchio, che è stato docente in master di formazione per educatori cinofili sia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa che quella di Parma, autore del libro "Uno+uno=infinito" e del saggio sul canile dal titolo "CANILE 3.0 - Cani, persone e società".

L'evento è organizzato dall'associazione Earth (associazione nazionale per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali) di Prato con il patrocinio del Comune e della Provincia ed è indirizzato agli "addetti ai lavori", educatori cinofili, operatori di canile e a tutti gli amanti degli animali.

L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, è quindi possibile prenotare al numero 351-9101434.