Grande successo per "Raccontami un sogno", il video che racconta il viaggio in India di studenti e operatori sanitari

16/03/2019 18:11

Appuntamenti

Oggi in Salone consiliare la presentazione del video sull'11a edizione di "Cittadini del mondo - passaggio in India", il viaggio al Settlement (manicomio) di Cochin

Salone consiliare gremito oggi pomeriggio per la presentazione del video sull'11a edizione di "Cittadini del mondo - passaggio in India", il viaggio al Settlement (manicomio) di Cochin, nella regione del Kerala in India, realizzato nel novembre scorso, promosso da Asl Toscana Centro, Polisportiva Aurora, Comune di Prato e Suore domenicane di Santa Maria del Rosario di Iolo con il sostegno della Regione Toscana. Alla presentazione del video "Raccontami un sogno" di Ivan D'alì, che fa il paio con la mostra fotografica ospitata nella Sala ovale del Palazzo della Provincia, c'erano il dottor Lamberto Scali, psicologo dell’ASL Toscana Centro, la presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi, l'assessore alla Pubblica Istruzione Mariagrazia Ciambellotti, il presidente della Provincia Francesco Puggelli, la consigliera regionale Ilaria Bugetti e il dottor Giuseppe Cardamone, direttore U.O.C. Psichiatria della Asl Toscana centro. Negli ultimi 11 anni in cui il progetto si è svolto ci sono stati 60 studenti, 50 utenti di psichiatria, 20 volontari e 400 ragazzi delle scuole superiori e inferiori interessati ad esso. In particolare nell'ultima edizione 7 studenti tra il liceo artistico Brunelleschi e l'Università di Firenze ( Facoltà di scienze della formazione), 6 utenti di psichiatria, 2 volontari e 4 operatori Asl.

La speranza e la missione adesso è reperire le risorse necessarie per la 12a edizione-spedizione, il prossimo novembre.