“Calcinculo” apre Ex-Temporaneo-On Stage Teatro 19

Venerdì 22 marzo ore 21, Officina Giovani. Ingresso gratuito

Si apre venerdì 22 marzo alle 21 ad Officina Giovani con lo spettacolo “ Calcinculo” Ex-Temporaneo - On Stage Teatro 19, che da quest'anno prende il posto di On stage teatro,

Saranno quattro gli spettacoli che verranno presentati nelle date del 22 e 29 marzo e del 5 e 11 aprile, tutti messi in scena da importanti compagnie.

Calcinculo” è una produzione di Babilonia Teatri, di e con Enrico Castellani e Valeria Raimondi, musiche di Lorenzo Scuda, diretto da Luca Scotton, fonico Luca Scapellato e Coproduzione Operaestate Festival Veneto.

E' uno spettacolo dove le parole prendono la forma della musica. Dove la musica prende la forma delle parole.

Uno spettacolo in cui musica e teatro si contaminano e dialogano in modo incessante e vertiginoso.

Viviamo un tempo ossessivo che le parole e le immagini non riescono più a raccontare da sole, la musica arriva in soccorso come una medicina e o una miccia esplosiva.

Calcinculo è uno spettacolo che vuole fotografare il nostro oggi. Le sue perversioni e le sue fughe da se stesso. La sua incapacità di immaginare un futuro, di sognarlo, di tendere verso un'ideale, di credere.

Lo spettacolo incarna ed esprime la visione divergente del panorama mondo a partire dal micromondo per arrivare ad essere specchio di scenari che ci appaiono continuamente vicinissimi e lontanissimi assieme.

Calcinculo intende raccontare il mondo che ci circonda con uno sguardo tagliente, dolente ed ironico.

www.babiloniateatri.it

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, consigliata la prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0574-1836753 o inviando una mail a staff@officinagiovani.it.

