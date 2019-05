La Provincia nascosta

08/05/2019 10:01

Dall’11 al 31 maggio nella galleria espositiva della Lazzerini

Una mostra fotografica collettiva dei circoli FIAF della Toscana. Sabato 11 maggio alle ore 17 l’inaugurazione

Sarà inaugurataalle ore 17 nella galleria espositiva della Lazzerini la mostra fotografica collettivarealizzataa cura dei circoli FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) della Toscana.

La mostra, patrocinata dalla Regione Toscana, fa parte di un più ampio progetto regionale dal titolo Toscanità, giunto alla sua 3° edizione, che prevede la realizzazione, ogni due anni, da parte dei circoli fotografici della Toscana, di un progetto a tema su argomenti di interesse storico, naturalistico, culturale o artistico che riguardano ogni provincia e che fanno parte del nostro patrimonio personale e collettivo. Hanno aderito al progetto i circoli di Prato Centro Sperimentale di Fotografia, Fotoclub Il Bacchino e Imago club.

L’esposizione intende privilegiare e mettere in evidenza particolarità meno note del territorio, dell’arte, dei lavori tradizionali, dei personaggi di cui la nostra regione è ricca, portandoli ad una più ampia conoscenza. La mostra completa è composta da oltre 360 immagini che coprono tutte e 10 le province toscane ed è stata realizzata dai numerosissimi soci degli altrettanto numerosi gruppi fotografici iscritti alla FIAF Toscana. Per l’occasione in Lazzerini saranno esposti 35 pannelli riguardanti Prato e 9 pannelli in rappresentanza delle altre province.

La mostra sarà visitabile fino al 31 maggio durante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca.

Info:

Biblioteca comunale Lazzerini

Tel. 0574 1837800

www.bibliotecalazzerini.prato.it facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato