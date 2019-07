Prato aderisce alla dichiarazione per l'adattamento climatico di "Green City Network"

31/07/2019 10:30

Ambiente

Prato ha aderito insieme ad altre 29 cittā italiane

L'assessore Valerio Barberis: "per la nostra cittā č importante essere nei network europei che stanno elaborando le strategie di adattamento al cambiamento climatico"

Prato ha firmato, insieme a 29 città italiane, la dichiarazione per l'adattamento climatico di "Green City Network". La nostra città partecipa al progetto dal momento della sua costituzione, infatti già l'anno scorso aveva aderito alle linee guida per le Green City a Roma e alla prima conferenza nazionale delle Green City a Bologna.

"Abbiamo aderito immediatamente e partecipato a tutti gli incontri dell'iniziativa "Green City Network" - ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica e Ambiente Valerio Barberis -, e siamo coscienti come amministrazione e come cittadini di quanto sia vitale per la nostra città sviluppare le strategie per rispondere agli effetti legati ai cambiamenti climatici in atto, mettendo in campo tutte le iniziative possibili".

Il progetto darà la possibilità di partecipare ad "Ecomondo - The Green technology expo" a Rimini, una fiera internazionale con lo scopo di unire in un'unica piattaforma tutti i settori dell'economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.

"Green City Network" è un iniziativa che è stata promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green in accordo con le esperienze europee e internazionali più avanzate. Le città verdi sono un modello di città che puntano su una elevata qualità ambientale (bellezza, qualità dell’aria, mobilità sostenibile, depurazione delle acque), sull’uso efficiente e la circolarità delle risorse (rigenerazione urbana, riqualificazione degli edifici, circolarità nella gestione dei rifiuti, blocco del consumo di nuovo suolo) e sulla mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico (sviluppo e impiego delle energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico degli edifici, sviluppo delle infrastrutture verdi urbane e periurbane).

Un Green City Approach è un approccio alle città, integrato e multisettoriale, basato sugli aspetti decisivi della elevata qualità ambientale, dell’efficienza e della circolarità delle risorse, della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico. Il Green City Network intende essere un punto di riferimento per promuovere buone pratiche green nelle città, per sviluppare analisi, approfondimenti e proposte, per diffondere studi europei e internazionali, per mettere a disposizione delle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate, occasioni di confronto, di formazione e di approfondimento per sviluppare e programmare politiche e misure di green economy nelle città.