Piazza san Marco, spegnimento temporaneo del semaforo per ripristino centralina

29/07/2019 18:01

Mobilità

Dalle 21 di domani, marted́ 30 luglio

Per consentire l'esecuzione di lavori di sostituzione della centralina dell'impianto semaforico di Piazza San Marco, rimasta danneggiata in seguito a sinistro stradale, dalle 21 di domani martedì 30 luglio fino alle 3 di mercoledì 31 luglio in piazza san Marco alle intersezioni con via Arc. Antonio Martini, viale Vittorio Veneto, via Ferrucci e via Pomeria ci sarà la disattivazione dell'impianto semaforico con regolazione della circolazione mediante supporto di personale della Polizia Municipale.

In via Arcivescovo Antonio Martini, all'intersezione con Piazza San Marco, per il traffico proveniente dal lato di Ponte Venti Settembre ci sarà la direzione obbligatoria a destra.