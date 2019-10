02/10/2019 15:48

Ambiente

Conferenza stampa, venerd́ 4 ottobre, ore 11,30, sala giunta

Venerdì 4 ottobre alle 11.30 nellala Sala Giunta del Palazzo comunale si terrà la conferenza stampa di presentazione delle Giornate FAI d’Autunno in calendario sabato 12 e domenica 13 ottobre a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI “Ricordati di salvare l’Italia” attiva a ottobre. Due giorni per scoprire il nostro territorio in luoghi speciali.

Saranno presenti Simone Mangani, assessore alla Cultura, Rosita Galanti Balestri, vicepresidente FAI Toscana, Paolo Gori, referente FAI Prato e i rappresentanti dei Beni che partecipano alle Giornate FAI d’Autunno.

