Servizio civile per la difesa dell'ambiente e per l'educazione stradale, il 10 ottobre scade il termine per presentare la domanda

08/10/2019 15:10

Polizia municipale

I due bandi sono pubblicati sul sito del Portale Giovani

Giovedì 10 ottobre scadrà il tempo per potersi candidare a partecipare ai due bandi nell'ambito del Servizio civile nazionale della Polizia Municipale per sedici giovani tra i 18 e 28 anni in collaborazione con Arpat (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), il Palazzo delle Professioni e la Scuola Interregionale di Polizia Locale per Toscana, Liguria ed Emilia Romagna.

Da quest'anno il reparto dei nuclei speciali, diviso in Polizia Ambientale, Commerciale ed Edilizia, partecipa al bando e oltre alla Scuola Interregionale di Polizia Locale ci saranno anche Arpat e il Palazzo delle Professioni ad aiutare i ragazzi nella formazione, che si svolgerà i primi tre mesi del progetto. I bandi si dividono in due progetti: il primo è "Educazione Stradale" e il secondo "Ambiente e legalità" e i ragazzi che parteciperanno dovranno supportare gli agenti nei vari laboratori come "Alcol & Responsabilità", "Educazione Stradale ed alla legalità", "Vigile in carrozzina", "Il giardino che (non) c’è" e "Gioco e educazione Parco GiocaGiò".

Questi gli obiettivi generali del progetto per i volontari: