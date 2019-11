Gestione piscine comunali, pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse

07/11/2019 18:17

Sport

Le manifestazione di interesse dovranno pervenire entro le ore 13 del 27 novembre

E' stato pubblicato on line sul sito web del Comune l’avviso di manifestazione di interesse del Comune di Prato per l’affidamento della gestione delle sei piscine comunali (Piscina via Roma Colzi-Martini, Piscina viale Galilei, piscina e palestra San Paolo, piscina Iolo, piscina Mezzana, piscina e palestra Gescal).

La concessione avrà durata di 1 anno rinnovabile per un anno, in virtù del regolamento comunale per la concessione e l’uso degli impianti sportivi comunali, a partire dall’aggiudicazione definitiva.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione e alla conduzione delle strutture sportive ed in particolare dovrà svolgere i servizi di:

- Programmazione e coordinamento dell’attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall’Amministrazione comunale, in virtù del Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali;

- Servizio di custodia e sorveglianza degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi;

- Pulizia giornaliera delle piscine e delle loro pertinenze (ad esempio piano vasca e vasche, spogliatoi, locali di servizio ecc) con adeguate attrezzature;

- Conduzione delle strutture nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico – sanitarie, e i presidi di sicurezza degli impianti, nello specifico rispetto della L. R. Toscana 9/2006 e relativo Regolamento attuativo;

- Manutenzione ordinaria degli impianti che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare le strutture e gli impianti tecnologici nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro degli impianti;

- Gestione distributori automatici di alimenti e bevande e o bar laddove presenti;

- Gestione di sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità in virtù della normativa nazionale e comunale di settore;

- Direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;

- Garantire l’equilibrio economico - finanziario della gestione degli impianti, da comprovare tramite la documentazione contabile da trasmettere al Comune;

- Pagamento di un canone annuo sottoposto a rialzo in sede di procedura negoziata, di base quantificato in misura pari al 1 (uno)% dei ricavi della gestione degli impianti come stimati nel piano economico finanziario predisposto dall’Amministrazione Comunale e allegato al presente avviso. Precisato che per ricavi si intendono i proventi di tutte le attività svolte sugli impianti dal gestore ad es. affitto corsie, bigliettazione per nuoto libero, corsi di nuoto effettuati sugli impianti, ricavi vari escluso il corrispettivo a sostegno della gestione del Comune.

L’avviso è pubblicato sul sito del Comune di Prato al link:

https://gare.comune.prato.it/albo_fornitori/id1694-dettaglio

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13.00 di mercoledì 27 novembre 2019 tramite la piattaforma telematica Tutto gare dell’ente, all’indirizzo web: https://gare.comune.prato.it/, secondo le modalità indicate nell’avviso.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i numeri 0574/1835038 – 1835039 o inviare una mail all’indirizzo serviziosport@comune.prato.it