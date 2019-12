Protezione civile, criticità per la notte di oggi e tutta la giornata di domani, venerdì 13 dicembre

12/12/2019 17:47

Protezione civile

Verranno effettuati passaggi di salatura indicativamente dalle ore 20.00 di questa sera e ripetuti nel corso della notte in alcune zone della città

E' stato emesso dal Centro Funzionale un nuovo Bollettino di criticità valido per le prossime ore e per la giornata di domani, venerdì 13 dicembre 2019.

-Codice giallo per rischio "ghiaccio", valido dalle ore 20.00 di stasera, giovedì 12, fino alle ore 07.00 di domani, venerdì 13 dicembre.

-Codice giallo per rischio "neve", valido dalle ore 03.00 fino alle ore 07.00 di domani, venerdì 13 dicembre.

-Codice giallo per rischio "idrogeologico-idraulico" , valido dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domani, venerdì 13 dicembre.

-Codice giallo per Rischio Forte vento” , valido dalle ore 12.00 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 13 dicembre.

Nel corso delle prossime ore pomeridiane e serali, per quanto riguarda il nostro territorio comunale, è prevedibile un abbassamento delle temperature fino a raggiungere lo “0” termico indicativamente verso le ore 20-21 di questa sera. Dopo le temperature tenderanno ancora a diminuire raggiungendo livelli inferiori allo “0” nel corso della notte e delle primissime ore di domani, venerdì.

Successivamente invece le condizioni meteo indicano una rapida risalita delle temperature nel corso della mattinata di domani per assestarsi a livelli positivi nelle ore centrali e nel corso del pomeriggio.

Questa situazione comporterà probabili formazioni di ghiaccio in alcuni tratti della viabilità cittadina già nel corso della tarda serata di oggi, giovedì 12 e indicativamente fino alle prime ore di domani mattina, venerdì 13.

E’ evidente che le zone a maggior quota risulteranno maggiormente interessate da tale rischio (indicativamente la zona di Figline, Galceti, Canneto, Filettole e la parte pedecollinare orientale del nostro Comune).

E’ inoltre opportuno far presente che tutti i terreni risultano assolutamente saturi a causa delle importantissime piogge precipitate sulla nostra Città nel corso del precedente periodo ed è quindi inevitabile il rilascio di acqua da parte degli stessi. Tale condizione, associata all’abbassamento delle temperature, non può che accrescere il pericolo di formazione di ghiaccio.

Nelle primissime ore notturne di domani (indicativamente dalla mezzanotte di oggi fino alle 03-04 di domani venerdì 13) saranno possibili nuove deboli nevicate fino a quote pianeggianti principalmente sulle aree centro settentrionali della nostra Regione (compreso quindi anche il Comune di Prato).

I tecnici del Centro Funzionale prevedono, in queste zone, possibili accumuli di neve al suolo fino a 2 cm, localmente superiori a quote di collina (sopra i 300 metri slm).

Già dalla mattinata di domani, venerdì 13, l’aumento delle temperature implicherà una decisa risalita della “quota neve” fino a 1000-1200 metri slm riducendo così il rischio di ulteriori nevicate sul nostro territorio.

La nuova perturbazione che già dalla notte interesserà la nostra regione produrrà già dalle prime ore della mattina di domani, piogge diffuse e temporali sparsi. Dal pomeriggio di venerdì 13 le precipitazioni dovrebbero ridursi di intensità fino a cessare completamente durante le ore serali.

A seguito delle precipitazioni di pioggia previste dai metereologi del CFR, a riguardo della zona di allerta “B”, saranno possibili cumulati al suolo mediamente fra i 20 ed i 30 mm con massimi possibili fino a 50-60 mm.

Nel corso delle prossime ore serali di oggi, giovedì 12 dicembre, saranno possibili raffiche di Maestrale (Nord-Ovest) che potrebbero raggiungere velocità in Arcipelago e lungo la fascia costiera della Toscana, variabili fra i 60 ed i 70 Km/h.

Domani invece, il vento tenderà a rinforzare la propria incidenza e, a riguardo della zona di allerta “B”, le raffiche potrebbero raggiungere la velocità di 50-60 Km/h in aree di pianura e di 80-100 Km/h sui rilievi e crinali.

Attivazione del Sistema di Protezione Civile

In base alle previsioni meteo emesse dal Centro Funzionale e alla analisi del terretorio, il Sistema di Protezione Civile del Comune di Prato (che, ovviamente, si trova al proprio livello operativo di “vigilanza” come previsto dalla Pianificazione Comunale vigente), ha già predisposto l’attivazione del Livello “1” del Piano Neve e Ghiaccio.

Sono quindi state attivate squadre di operatori con mezzi idonei che verranno impiegate in operazioni di salatura viaria nelle zone pedecollinari, nella fascia Nord e in specifici punti della viabilità cittadina principale (rotatorie della tangenziale con particolare riguardo a quella di accesso all’Ospedale e del Viale L. da Vinci).

Verranno effettuati passaggi di salatura indicativamente dalle ore 20.00 di questa sera e ripetuti nel corso della notte, in Via di Cantagallo (da prima dell’abitato di Figline fino al confine comunale con Vaiano in località La Collina), abitato di Cerreto (sia da Via Cerreto e Solano che da Via Malcantone e Vingone), Via di Galceti (dalla rotatoria con la Via VII Marzo fino al confine comunale con Montemurlo), Via di Canneto, abitato di Filettole e di Cerreto, fascia pedecillinare Est di Prato (indicativamente Giolica e Pizzidimonte).

Inoltre sono già state attivate squadre dotate di mezzi spalaneve qualora gli accumuli al suolo ne richiedessero l’intervento.

I tecnici del Centro Situazioni hanno già provveduto a informare tutti i vari Servizi dell’Amministrazione Comunale così che ciascuno, in base alle proprie competenze, possa eventualmente attivare azioni preventive se ritenuti utili e necessarie. Rimarrà operativo per tutta la notte un monitoraggio continuo relativo alla verifica dell’evoluzione meteo sul nostro territorio.