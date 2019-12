Festival Zipoli, dal barocco italiano al Natale nel mondo

23/12/2019 10:16

Cultura

Venerd́ 27 dicembre, ore 21 Carmignano, pieve di San Michele Arcangelo

Il penultimo concerto dell'XI edizione del Festival Zipoli - reso possibile grazie all'impegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Carmignano - è in programma venerdì 27 dicembre alle ore 21 presso la pieve di San Michele a Carmignano, dove si trova uno dei più grandi organi antichi della Toscana. Il prezioso strumento fu costruito dall'organaro pistoiese Pietro Agati nel 1818 ed è dotato di due tastiere e - fatto rarissimo - di ben due pedaliere. Lo suonerà l'organista ligure Fabio Macera, molto apprezzato in Italia e all'estero, che interpreterà musiche dei toscani Bernardo Pasquini e Domenico Zipoli, fra cui la celebre Pastorale e una Canzona ritrovata in una riduzione gesuitica boliviana, ma anche il suggestivo e colorito Annunzio ai pastori di Amilcare Ponchielli, autore ben noto per la sua opera La Gioconda.

La parte corale è affidata alle voci angeliche ma anche brillanti del Piccolo Coro Melograno di Firenze diretto da Laura Bartoli - gruppo molto conosciuto in tutta Italia e risultato vincitore di numerosi premi - che intoneranno suggestivi canti della tradizione natalizia nel mondo, irlandese, africana e provenzale. In conclusione del programma le voci dei giovani del gruppo "Fuori dal Coro", composto da ex voci bianche del Piccolo Coro Melograno, dirette da Sofia Tagliaferri accompagnate da Chiara Piccioli canteranno l' Ave Maria di Fabrizio De André tratta dal suo album La buona novella e il festoso Gloria dalla Misa de San Ignacio di Domenico Zipoli.

Ingresso libero.