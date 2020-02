Giorno del Ricordo, il sindaco ricorda le vittime delle foibe

10/02/2020 14:01

Deposta una corona d'alloro in via Martiri delle foibe

Presenti anche gli studenti dell'Istituto Dagomari in partenza per il viaggio sui luoghi della memoria

Erano presenti anche gli studenti dell'Istituto Dagomari questa mattina in via Martiri delle Foibe dove il sindaco Matteo Biffoni ha deposto una corona d'alloro alla memoria delle vittime delle foibe e degli esodati istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Durante la cerimonia il sindaco ha ricordato il valore del Giorno del Ricordo: "La violenza, la vergognosa sopraffazione dell'uomo sull'uomo, i campi di concentramento sono un pezzo di storia che non deve essere dimenticato. Lo sforzo della memoria, il ricordo dei martiri delle foibe deve restare sempre saldo e passare di generazione in generazione. E' dovere passare il testimone perché la memoria resti salda, non si perda mai traccia di ciò che è statp e sia da monito per tutti: esiste una soglia che mai deve essere oltrepassata ed è oggi necessario alzare il livello d'attenzione verso atteggiamenti d'odio".

Il sindaco si è poi rivolto direttamente agli studenti del Dagomari che, insieme ai ragazzi dell'Istituto Buzzi, domani partiranno per il viaggio organzzato dalla Regione Toscana sul confine orientale, nei luoghi delle foibe, dell’esodo e dell’esilio ma anche dei campi italiani per prigionieri slavi. "Vedere con i propri occhi cambia per sempre. Al termine di questa esperienza ci vedremo nel Salone consiliare del Comune per ricordare ancora una volta ciò che è stato, consapevoli che dobbiamo difendere con la memoria quell'Europa pacificata in cui oggi viviamo".