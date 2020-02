Covid-19, il sindaco Biffoni alla task-force in Regione

23/02/2020 13:24

Salute

Da questa mattina a lavoro per valutare tutte le ulteriori misure di prevenzioni necessarie dopo i casi del nord Italia

Da questa mattina il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Simone Mangani stanno partecipando a una riunione presso la presidenza della Regione Toscana con i direttori generali delle aziende sanitarie e con gli esperti per fare il punto della situazione sulla prevenzione del Coronavirus.

Al momento non si registrano casi in Toscana ma la task force regionale sta lavorando per mettere in atto tutti i provvedimenti necessari dopo il decreto legge varato questa notte dal Governo. In particolare gli esperti stanno lavorando per provvedimenti specifici riguardo la gestione dei diversi casi e sintomatologie, il ruolo dei medici, i consigli e gli eventuali provvedimenti sulla salute pubblica. Dopo i casi in 5 regioni italiane, si alza ulteriormente il livello di attenzione già alto da settimane.

La giunta e tutti gli uffici comunali interessati sono già pronti a mettere in atto qualunque provvedimento dovesse rendersi necessario