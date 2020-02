Covid-19, oggi tavolo di lavoro in Regione

23/02/2020 17:54

Salute

Il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore mangani hanno partecipato alla task force presso la presidenza

Il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Simone Mangani hanno partecipato oggi al tavolo dei lavori presso la presidenza dela Regione Toscana per affrontare l'emergenza Covid-19. la Regione ha emanato un'ordinanza a conclusione dell'incontro cehe ha coinvolto la task-force regionale e le direzioni della aziende sanitarie. Tra le misure varate l'obbligo per i viaggiatori di segnalare il rientro, oltre che dalle aree a rischio della Cina, anche da Paesi in cui la trasmissione dell'infezione è significativa secondo le indicazioni Oms; in questa disposizione rientrano anche i comuni italiani soggetti a misure di quarantena disposte dall'autorità (Regione/Governo). La raccomandazione a tutte le persone che manifestano febbre, tosse e altri sintomi influenzali di rimanere a casa e chiamare il medico. Le indicazioni per i medici di famiglia su cosa fare in presenza di un caso sospetto. La disposizione per medici di famiglia e pediatri di assicurare la contattabilità telefonica dalle 8 alle 20 nei giorni feriali e festivi.

Per quanto riguarda gli ospedali, l'indicazione di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi ai presidi, per ridurre l'accesso privo di sorveglianza; istituire check point e sensibilizzare i visitatori all'utilizzo dei disinfettanti per le mani; invitare a ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori. Raccomandazioni specifiche per le situazioni di isolamento. Infine, la sospensione (per i 180 giorni di emergenza proclamati con atto nazionale) della penalità per la mancata presentazione, senza preavviso, agli appuntamenti specialisti.

Infine, d'intesa con il sindaco di Prato Matteo Biffoni, in qualità di presidente Anci Toscana, è stato deciso di organizzare un incontro con i sindaci della Toscana e la task force regionale, sui temi della prevenzione del Covid-19.

Al momento non si registrano casi sul territorio e dunque non sono previsti ulteriori provvedimenti o ordinanze.

Inoltre, se pure di secondaria importanza, il sindaco ha dato mandato all'ufficio legale di verificare gli estremi giuridici per la rimozione di alcuni dei manifesti posti in città, che ricordiamo non necessitano di alcuna autorizzazione preventiva, il cui contenuto potrebbe esssere ritenuto contrario alle direttive per il contrasto del Coronavirus.