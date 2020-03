Covid-19, nessuno resta solo. Attivato il numero verde per anziani e portatori handicap senza rete familiare

16/03/2020 10:22

Coronavirus

Il Comune insieme ai volontari consegnerą a casa spesa e farmaci

"Davanti all'emergenza Coronavirus nessun cittadino sarà lasciato solo - dichiara il sindaco Matteo Biffoni -. Grazie all'impegno dei servizi sociali, della protezione civile e del volontariato porteremo a casa la spesa e i medicinali ad anziani, disabili e invalidi privi di rete familiare". Per questo in collaborazione con Società della salute e Regione Toscana è stato attivato il numero verde 800 301650 da poter chiamare in caso si abbia necessità di questo servizio. Verranno raccolte le richieste di persone che rientrano nelle categorie per cui è stato attivato il servizio passando la segnalazione agli operatori e ai volontari che porteranno a domicilio il necessario.

"E' un momento in cui è importante più che mai fare comunità: se sapete che un vicino di casa vive solo, se conoscete un anziano a cui potete fare la spesa date una mano - sottolinea Biffoni -. Dobbiamo limitare al massimo le uscite, meglio che una persona vada per più nuclei familiari. I numeri del contagio parlano da soli: continuano ad aumentare in Italia e in Toscana, nessuno può ritenersi immune".

Si ringraziano le associazioni di volontariato, i commercianti, le farmacie e tutti coloro che hanno aderito alla campagna. Per aderire alla campagna è possibile chiamare il numero verde e segnalare la disponibilità.