Gli appuntamenti del fine settimana

05/06/2020 10:30

Manifestazioni

Sabato 6 e domenica 7 giugno

Sabato consueto appuntamento, in piena sicurezza, in piazza del Mercato Nuovo, dalle 8 alle 13, con Terra di Prato, il farmers market che da tanti anni porta in tavola frutta e ortaggi di stagione, formaggi, salumi, carne, pesce, pane, confetture e miele provenienti dal territorio pratese e regionale.

Domenica 7 giugno, torna in piazza S. Maria delle Carceri, Prato antiquaria, il posto ideale per apprezzare e acquistare pezzi di piccolo antiquariato, collezionismo, manufatti artistici. In questa edizione della ripartenza, svolta nel rispetto delle disposizioni anticontagio, si possono trovare tessuti stampati artigianalmente a tampone, paralumi realizzati con componenti di recupero e di modernariato oltre a oggettistica fatta a mano, accessori e abbigliamento vintage di marche prestigiose. Dalle 9.00 alle 19 circa.