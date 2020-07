Bonus idrico integrativo 2020, al via da oggi le domande per l'assegnazione dei rimborsi

14/07/2020 12:13

Sociale

Le domande dovranno essere presentate a partire da oggi luned́ 14 luglio dalle 12 ed entro e non oltre il 6 agosto 2020 alle 12

I rimborsi saranno erogati, fino ad esaurimento fondi secondo una graduatoria formata sulla base del valore Isee e verranno scalati dal gestore direttamente in bolletta

E' pubblicato da oggi il bando per l'assegnazione di rimborsi economici sulla tariffa di servizio idrico anno 2020 rivolto a tutti i residenti nei Comuni di Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano, Vernio e Cantagallo.

L’agevolazione prevede un rimborso economico sui consumi di acqua nell’abitazione di residenza a nuclei familiari in difficoltà economiche. L'agevolazione è rivolta anche alle persone che per motivi di salute necessitano di un consumo superiore alla media.

I rimborsi saranno erogati, fino ad esaurimento fondi secondo una graduatoria formata sulla base del valore Isee e verranno scalati dal gestore direttamente in bolletta. Il rimborso assegnato non potrà essere superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell'anno 2019 e non sarà inferiore ad 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.

Possono presentare domanda i cittadini con ISEE non superiore a € 12.500,00, oppure con ISEE non superiore a € 15.000,00 nel caso sia presente nel nucleo almeno un soggetto che a causa di condizioni mediche certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua. E’ accettato un valore ISEE ordinario fino a € 20.000,00, se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico.

E’ importante indicare correttamente sul modello il proprio il numero di utenza Publiacqua, senza il quale la domanda sarà incompleta. Questo numero, di 12 cifre che inizia per “20000” o “25000” sia per le utenze singole che per quelle condominiali, è ricavabile dalla bolletta oppure contattando Publiacqua col riferimento al numero dell’impianto riportato in fattura.

Nel caso di utenza condominiale dovrà essere compilata un’ attestazione dell'amministratore di condominio, della persona delegata o della società terza esattrice dei consumi riportante l’ammontare della spesa per il consumo idrico sostenuta dal richiedente nel 2019.

Le domande dovranno essere presentate a partire da oggi lunedì 14 luglio dalle 12 ed entro e non oltre il 6 agosto 2020 alle 12, pena esclusione delle stesse, con le seguenti modalità:

Comune di Prato – on line collegandosi al sito del Comune di Prato: www.comune.prato.it

Comune di Vaiano – ufficio servizi sociali piazza del Comune 4, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 su appuntamento telefonando allo 0574-942455

Comune di Vernio e Cantagallo - ufficio servizi sociali piazza del Comune 20 i giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 su appuntamento telefonando allo 0574-931036

Comune di Carmignano - ufficio protocollo- piazza Matteotti 1. tramite fax: 055875030 oppure tramite protocollo on line Apaci ( apposito link presente sul sito del Comune di Carmignano) oppure tramite pec comune.carmignano@postacert.toscana.it oppure tramite consegna cartacea su appuntamento da richiedere on line https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/

Comune di Poggio a Caiano - via Cancellieri 4 tramite pec: comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it oppure tramite raccomandata all'indirizzo Via Cancellieri 4 – 59016 Poggio a Caiano oppure tramite protocollo on line Apaci

Comune di Montemurlo – Ufficio Politiche Sociali, via Bicchieraia 5 nei giorni di mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 previo appuntamento telefonando al 0574-558571 oppure tramite email a: protocollo@comune.montemurlo.po.it

Non sono pertanto ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Per informazioni: http://www.sds.prato.it.

Sportelli specifici per informazioni dei Comuni dell'Area Pratese:

Comune di Prato:Urp Multiente di Prato – ingresso piazza del Comune, 9 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 – 800058850 – 05741836096-05741836013 e-mail: urpmultiente@po-net.prato.it oppure Comune Ti Scrivo. facebook messenger: pagina Comune di Prato dalla quale è possibile inviare messaggi. 800922912 – sportello Pua servizio sociale, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 05741836471 sportello informativo e di assistenza presso i servizi sociali martedì e mercoledì mattina dalle 9 alle 13, lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17, ed anche giovedì 23 luglio dalle 9 alle 13; 05741836061/05741836066/05741836055 ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ;

Comune di Vaiano – ufficio servizi sociali piazza del Comune 4 telefonare allo 0574942455

Comune di Vernio e Cantagallo - ufficio servizi sociali piazza del Comune 20 telefonare allo 0574931036

Comune di Carmignano - ufficio servizi sociali- piazza Matteotti 1 telefonare allo 055 8750213

Comune di Poggio a Caiano - via Cancellieri 4, consultare l'apposita pagina del sito del Comune : www.comune.poggio-a-caiano.po.it dove sarà possibile trovare numeri telefonici e modalità per avere un eventuale appuntamento con l'ufficio Servizi Sociali.

Comune di Montemurlo – Ufficio Politiche Sociali via Bicchieraia 5 mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30

Per informazioni telefoniche ufficio risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 – allo 0574-558571