Tribunale, Biffoni: "Continuiamo a chiedere al ministero un intervento sulla pianta organica"

Tribunale

Il Comune di Prato ha distaccato presso il Tribunale 14 dipendenti

“L’attenzione verso il Tribunale resta sempre alta, così come l’impegno dell’Amministrazione nel sollecitare il Governo perché intervenga nell’integrare la pianta organica del personale amministrativo, tutt’ora carente, in una realtà che ha un numero di procedimenti sempre crescente”. Il sindaco Matteo Biffoni ribadisce l’impegno che sin dal primo mandato ha portato avanti per chiedere maggiore attenzione verso il Palazzo di giustizia da parte degli organi competenti, anche in relazione all'ordine del giorno votato nell'ultimo consiglio comunale per sollecitare un intervento presso il ministero: “Da parte nostra facciamo tutto il possibile – ricorda Biffoni -. Il Comune di Prato fornisce proprio personale, in particolare agenti della Polizia Municipale, per assistere e coadiuvare il lavoro degli Uffici Giudiziari. Inoltre nell'ambito del Piano straordinario per Prato sicura, la Regione ha assegnato in comando alla Procura 6 unità con funzioni di personale amministrativo, cancellieri e assistenti giudiziari. Ma tutto questo ovviamente non è sufficiente, serve un intervento strutturale da parte del Ministero della Giustizia”.

Attualmente risultano in servizio al Tribunale di Prato 14 dipendenti del Comune di Prato, tra cui 3 ufficiali e 11 agenti di polizia municipale dei quali due svolgono servizio di segreteria presso la Procura, due presso gli uffici del GIP ed uno presso l'ufficio dibattimento; altri sei si occupano di assistenza PM per i fascicoli di indagine.

Già nel 2016 l’allora Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini riconobbe che la situazione del Tribunale di Prato era ed è talmente eccezionale da richiedere una forte iniziativa di sollecitazione per risolvere i problemi relativi alla carenza di mezzi e persone, tanto che fu dichiarata sede disagiata per facilitare l’arrivo di personale. Nonostante ciò il Tribunale di Prato è ancora carente di personale

L'attuale pianta organica del personale amministrativo presso il Tribunale di Prato ammonta a 70 unità di cui effettivamente presenti solo 44 persone e il rapporto tra numero di fascicoli e personale effettivamente presente è pari a 402,31 fascicoli per unità, a fronte di una media toscana di meno di 300 fascicoli. Il Tribunale di Prato risulta, inoltre, carente di ben 7 cancellieri su 10 previsti in pianta organica.

Analoga la situazione per l'Ufficio Notifiche e per il personale presso gli uffici del Giudice di Pace. Negli ultimi due anni solo 4 sono state le nuove assegnazioni all'Ufficio Notifiche e solamente 2 quelle presso il Giudice di Pace.

“Non ho remore a dichiarare che nessun Governo, di nessun colore politico, ha dato risposte efficaci per il Tribunale di Prato che insiste su un territorio dove l’impegno della Procura, delle forze dell’ordine e delle istituzioni è incentrata al contrasto dell’illegalità – conclude il sindaco -. E’ fondamentale che quanto prima l’attività del Palazzo di Giustizia riprenda a pieno ritmo come nel periodo precedente il lockdown e che il Ministero intervenga sulla pianta organica incrementando il personale amministrativo”.