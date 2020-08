01/08/2020 10:36

Luned́ 3 agosto. Ore 21.00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Recital interpretato da Cristina Fondi con la regia di Gabriele Tozzi

Lunedì 3 agosto alle ore 21.00, Officina Jungle, rassegna di eventi estivi organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato, propone Parole, parole d’amore di Cristina Fondi e Gabriele Tozzi, con al piano Daniele Biagini.

Cristina Fondi è per metà toscana e per metà del profondo sud…Tirolo



Durante la recita di Natale dell'asilo di Vipiteno, fino ad allora famosa solo per lo yogurt, recitando una poesia in tedesco sotto lo sguardo soddisfatto della Schwester Carmelinda, capisce di voler fare l'attrice.

Dopo parecchi anni riuscirà ad essere ammessa alla Scuola del piccolo Teatro di Milano e a intraprendere la carriera lavorando con molti registi di chiara fama.

Nel frattempo coltiva anche il canto che rimane una delle sue passioni insieme a quella per il tedesco, la lingua della madre, e per rendere omaggio a tutto ciò si inventa Parole, parole d'amore, pensato e portato in scena per cantare i brani più amati, recitare le rime più appassionate, scoprendo varie facce dell'amore, usando quattro lingue diverse e ricavandone anche uno pseudonimo di famiglia, per l'appunto, Elisabeth Graf.

L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Per informazioni: 0574 1835021 | 5152 | 7712