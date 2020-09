Voto a domicilio per gli elettori in quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19

15/09/2020 13:18

Elezioni

Oggi ultimo giorno per pter presentare richiesta, anche via pec o mail

Si ricorda che oggi è l'ultimo giorno utile per poter avanzare richiesta di voto presso il proprio domicilio per gli elettori che sono in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19 in vista delle Elezioni Regionali e il Referendum confermativo del 20 e 21 settembre. E' necessaria la certificazione sanitaria, oltre alla tessera elettorale e l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Prato. Nel giorno della votazione, il presidente del seggio competente per territorio provvede a prendere contatto per concordare l’orario di raccolta del voto dell’interessato.

La domanda può essere inoltrata anche via PEC all'indirizzo elettorale.prato@postacert.toscana.it e via mail a ufficioelettorale@comune.prato.it

o per posta all'ufficio Elettorale di piazza Cardinale Niccolò.