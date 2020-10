Attività antievasione, il Comune di Prato ancora fra i primi in Italia

05/10/2020 10:02

Polizia municipale

Negli ultimi sei anni recuperata l'evasione per 3,6 milioni di euro

In questi giorni il Comune di Prato ha ricevuto il trasferimento da parte del Ministero dell’Interno delle somme spettanti in relazione all’attività di partecipazione al contrasto dell’evasione fiscale, condotta dal Nucleo Antievasione della Polizia Municipale insieme all’Ufficio Gestione Entrate. Quest’anno l’importo riconosciuto ammonta a circa 250mila euro, portando il recupero complessivo degli ultimi sei anni a circa 3,6 milioni di euro. "Si tratta di un'attività molto importante porata avanti nel corso degli anni con impegno e professionalità dagli agenti del nucleo antievasione - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. La lotta all'illegalità è anche questo, contrastare l'evasione un danno a tutta la collettività".

Le attività di contrasto all’evasione fiscale sono condotte in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate che annualmente riceve le segnalazioni da parte del comune attraverso un portale dedicato e, valutata la proficuità delle stesse, emette gli accertamenti. Al Comune spetta il 100% dei maggiori importi incassati dall’erario, quindi le somme trasferite non sono in relazione diretta con le segnalazioni e gli accertamenti annuali ma con i pagamenti, che conseguono al complesso iter procedurale di cui si occupa l’Agenzia. Le segnalazioni qualificate nascono quando emergono rilevanti disavanzi economici dal confronto fra la situazione patrimoniale e reddituale dichiarata dal contribuente, con le evidenze risultanti dalle banche dati in possesso del Comune ed accertamenti condotti sul territorio dalla Polizia Municipale (come per esempio attività senza partita iva, affitti in nero, acquisto sospetto di immobili o beni di lusso, falsi AIRE ecc.). Nell’ambito di un abbassamento degli importi ministeriali, distribuito un po’ su tutto il territorio nazionale, effetto di una evoluzione normativa statale che non ha favorito gli strumenti accertativi tipici delle Amministrazioni Locali, il Comune di Prato, sempre molto attivo in questo ambito, si conferma comunque al primo in Toscana per somma trasferita, e si posiziona con soddisfazione al quinto posto fra i Comuni d’Italia.