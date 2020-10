Sul palco di Officina Giovani torna Ex-Temporaneo

06/10/2020 10:25

Cultura

I venerd́ dal 16 ottobre al 6 novembre. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Quattro appuntamenti all'insegna del teatro e delle grandi produzioni

Torna Ex-Temporaneo 2020, la rassegna di teatro rinviata a marzo per l’emergenza Covid-19 e riprogrammata tra ottobre e novembre a Officina Giovani. Quattro venerdì (dal 16 ottobre al 6 novembre) all’insegna del teatro e delle grandi produzioni.

Gli spettacoli si svolgeranno in sala eventi, il cui allestimento è stato ripensato nel pieno rispetto della normativa anti-Covid per il pubblico spettacolo.



La rassegna si apre il 16 ottobre alle 21 con lo spettacolo “Amleto take away” - Compagnia Berardi Casolari

Uno spettacolo di e con: Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari

Musiche: Davide Berardi e Bruno Galeone

Luci: Luca Diani

Produzione: Compagnia Berardi Casolari

Con il sostegno di: Gitiesse Artisti Riuniti, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival di ArmuniaCastiglioncello, Comune di Rimini-Teatro Novelli

Amleto take away è un affresco tragicomico che gioca sui paradossi, gli ossimori e le contraddizioni del nostro tempo che, da sempre, sono fonte d'ispirazione per il teatro ‘contro temporaneo' della compagnia.

Punto di partenza sono, ancora una volta, le parole, diventate simbolo più che significato, etichette più che spiegazioni, in un mondo dove «tutto è rovesciato, capovolto, dove l'etica è una banca, le missioni sono di pace e la guerra è preventiva». È una riflessione ironica e amara che nasce dall'osservazione e dall'ascolto della realtà circostante, che ci attrae e ci spaventa. «Tutto è schiacciato fra il dolore della gente e le temperature dell'ambiente, fra i barbari del nord e i nomadi del sud. Le generazioni sono schiacciate fra lo studio che non serve e il lavoro che non c'è, fra gli under 35 e gli over 63, fra avanguardie incomprensibili e tradizioni insopportabili... In questo percorso s'inserisce, un po' per provocazione, un po' per gioco meta-teatrale, l'Amleto di Shakespeare.

Amleto, simbolo del dubbio e dell'insicurezza, icona del disagio e dell'inadeguatezza, è risultato, passo dopo passo, il personaggio ideale cui affidare il testimone di questa indagine. Ma l'Amleto di Amleto Take away procede anche lui alla rovescia: è un Amleto che preferisce fallire piuttosto che rinunciare, che non si fa molte domande e decide di tuffarsi, di pancia, nelle cose anche quando sa che non gli porteranno nulla di buono. È consapevole ma perdente, un numero nove ma con la maglia dell'Inter e di qualche anno fa, portato alla follia dalla velocità, dalla virtualità e dalla pornografia di questa realtà. Amleto è in seria difficoltà circa il senso delle cose, travolto da una crisi così generalizzata e profonda che mette a repentaglio storie solide e consolidate come il suo rapporto d'amore con Ofelia e il suo rapporto con il teatro.«To be o FB, questo è il problema! Chiudere gli occhi e tuffarsi dentro se stesso e accettarsi per quello che si è, isolandosi da community virtuali per guardare da vicino e cercare di capire la realtà in cui si vive? O affannarsi per postare foto in posa tutte belle, senza rughe, seducenti, sorridenti, grazie all'app di photoshop? Dimostrare ad ogni costo di essere felici mettendo dei ‘mi piace' sui profili degli amici. Pubblicare dei tramonti un bel piatto di spaghetti o gli effetti della pioggia tropicale, sempre tesi anche al mare con un cocktail farsi un selfie perché il mondo sappia, dove sono, con chi sono, e come sto. Apparire, apparire, apparire, bello, figo, number one e sentirsi finalmente invidiato."To be or fb, this is the question".

www.berardicasolari.it

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su:

Il 23 ottobre alle 21, invece, ci sarà lo spettacolo “Fantine” - servomutoTeatro

Produzione: servomutoTeatro

Liberamente ispirato: al personaggio de 'I Miserabili' di Victor Hugo

Drammaturgia e regia: Michele Mariniello

Con: Sara Drago

Assistente alla regia: Nicolò Valandro

Scenografia: Silvia Cremaschi

Sound design: Fabrizio Frisan

Testi rap: Giancarlo Latina

Registrazioni: Eleonora Bombassei e Sara Guarnieri



"Fantine - Quando dal Caos nacque l'Amore" è un monologo tratto dal romanzo "I Miserabili" di Hugo. Una rivisitazione del personaggio di Fantine, estrapolato dal contesto romantico-ottocentesco e fatto rivivere al giorno d'oggi.

La storia racconta in chiave attuale le vicende del personaggio del romanzo, calato però nel contesto degradato della periferia di una grande città: un cupo agglomerato di palazzoni ad alveare da regime sovietico e case popolari. Fantine è rappresentata nell'attimo prima di morire, che giace incinta su un letto di ospedale; come se fosse sospesa in un coma, o in un luogo dell'anima, rivede tutta la sua vita, tutto ciò che l'ha condotta lì, nel tentativo di definire il senso della propria esistenza.

Finalista Premio TeatrOfficina 2019 (Menzione Miglior Attrice)

www.servomutoteatro.com

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su:

Il 30 ottobre alle 21, verrà messo in scena lo spettacolo “Wonderful” - STA Spazio Teatrale

Quiz teatrale a punti (interrogativi) per allontanare l'ansia

Una produzione: STA - Spazio Teatrale Allincontro

Di e con: Massimo Bonechi e Riccardo Goretti

Scene di: Antonio Morello

Grafiche e foto: Virginia Gradi



'Wonderful' è uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, ma è anche un gigantesco gioco a quiz portato avanti dagli attori/autori sul palco insieme a tutta la sala degli spettatori.

Ogni sera verranno estratti a sorte alcuni anni in ordine sparso nella forchetta che va dal 1973 (anno di nascita del più vecchio degli autori dello spettacolo) all'anno in corso, e su gli avvenimenti di quegli anni verteranno le domande sottoposte al pubblico... alla fine della serata, lo spettatore che avrà risposto a più domande potrà salire sul palco, rispondere al domandone finale e provare così a vincere un premio veramente wonderful.

Qualcuno potrà domandarsi: perché tutto questo? Forse che i due autori teatrali sentivano dentro una frustrazione da conduttori televisivi mancati? No. O meglio, un po' sì. Ma non solo.

'Wonderful' è l'unico modo che i due autori in questione, hanno trovato per affrontare il vero argomento della serata senza uscirne devastati. Perché il tema portante di tutto il quiz è in realtà il tempo che passa, i ricordi che sbiadiscono, la vecchiezza che avanza, la morte che si avvicina. Il fatto gli è che i due autori teatrali conduttori televisivi mancati sono entrambi quarantenni, quale più, quale meno. Questo comporta da parte loro, persone piuttosto obiettive, alcune considerazioni abbastanza pesanti, ma decisamente inevitabili.

www.riccardogoretti.com

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su:

La rassegna si concluderà il 6 novembre alle 21, con lo spettacolo “Bella Bestia” - Officine della Cultura

Con il contributo di: Regione Toscana

Con il sostegno di: Armunia Festival Inequilibrio - Centro di Residenza della Toscana Armunia/Capotrave Kilowatt

Di e con: Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi

Produzione: Officine della Cultura

La Bella Bestia un giorno arriva e si piazza lì. Attraversa le città, ferma il tempo e inverte i giorni. Decide lei quali saranno le feste comandate. Decide lei. Ti prende per mano e ti accompagna passo passo laggiù in quel posticino che avevi sentito dire, ma che non avevi mai visto. Prende le parole, gli cambia significato. Si nasconde, ricompare e non ti dà pace. La Bella Bestia disabitua. È un grande incendio la Bella Bestia. È una fiamma che certe volte stai solo a guardare, certe altre ce l'hai addosso e non cerchi neanche l'acqua per spegnerla, perché quel calore improvviso ti piace. È il bordo, è il ciglio, è quel punto dove ti conviene restare per non dover decidere se tornare indietro o andare avanti. La Bella Bestia ti fa scordare che se piove ti devi riparare.Ti ci affezioni, cerchi di addomesticarla ma un giorno gira la testa all'improvviso e ti porta via una mano. E tu la carezzi con l'altra.

www.officinedellacultura.org

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su:

Gli spettatori sono pregati di presentarsi con 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo.

Officina Giovani

Piazza dei Macelli, 4

Telefono: 0574-1836753

E-mail: staff@officinagiovani.it

Sito web: www.officinagiovani.it

Facebook: @OfficinaGiovaniPrato

Instagram: @officinagiovaniprato

YouTube: Officina Giovani Prato