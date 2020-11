19/11/2020 14:04

Infanzia

Un richiamo alla vitalità e alla speranza con gli #cicoloriamodiverde e #infanziaeadolescenza

Domani il Castello dell'Imperatore sarà illuminato di verde per la Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'assessore Ilaria Santi: “Sarà un modo per sottolineare la costante attenzione che rivolgiamo alla crescita e al benessere dei cittadini più piccoli e per non dimenticare i grossi sacrifici che gli abbiamo chiesto in questo periodo”

Domani venerdì 20 novembre a partire dalle 17 il Castello dell'Imperatore sarà illuminato di verde in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'iniziativa è promossa dal Comune di Prato insieme ad Anci Toscana e al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, per sensibilizzare la comunità sul tema centrale della cura dei più piccoli, soprattutto in un periodo così complesso, che vede i bambini al centro di cambiamenti nei loro ritmi di vita, di studio e di scambi relazionali. Con gli hashtag #cicoloriamodiverde e #infanziaeadolescenza il Comune di Prato si unisce agli altri Comuni della Regione nel giorno della ricorrenza dell'approvazione della Convenzione Onu sui Diritti dei bambini e degli adolescenti e sceglie il colore verde per richiamare al significato simbolico di vitalità e per lanciare un messaggio di speranza. "La Giornata mondiale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è un giorno importantissimo per tutti. - ha affermato l'assessore ai Servizi educativi per l'infanzia e all'Istruzione pubblica Ilaria Santi -. Non dobbiamo dimenticare i grossi sacrifici chiesti ai più piccoli, abbiamo cambiato il modo di fare scuola, di imparare e di vivere e gli abbiamo chiesto di modificare i ritmi ai quale erano abituati fino a poco prima, complicando le loro giornate e la loro vita. Per questo ora più che mai abbiamo bisogno di segnali di fiducia e di speranza e con il Castello illuminato di verde ribadiamo la grande e costante attenzione che rivolgiamo alla crescita e al benessere dei cittadini più piccoli". In questa occasione è importante sottolineare anche l'utilità che hanno gli sportelli di aiuto psicologico all'interno delle scuole, a sostegno dei bisogni e delle criticità di ogni bambino, di ogni adolescente e di ogni famiglia.













np

985/20