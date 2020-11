Torna il prestito per la Lazzerini

27/11/2020 10:09

Cultura

Per il ritiro dei prestiti, in Lazzerini si accederà solo su appuntamento

Da lunedì 30 novembre la Biblioteca Lazzerini riattiva il prestito su prenotazione attraverso il servizio Prestito online

Da lunedì 30 novembre la Biblioteca Lazzerini riattiva il prestito su prenotazione.

“Nel totale rispetto di tutte le norme di sicurezza, la Lazzerini torna così finalmente a fornire un servizio prezioso per tutti i cittadini, con il riconoscimento del libro come bene essenziale – commenta l’assessore Simone Mangani - esattamente come lo è nel caso delle librerie”.

La bella notizia arriva infatti grazie ad una precisazione ufficiale della Regione Toscana che ha recepito una circolare del Ministero per i B eni culturali secondo cui " La sospensione dei servizi di apertura al pubblico di biblioteche e archivi ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 non impedisce lo svolgimento del servizio di prestito di libri e altri materiali, sia in sede che a distanza”.

Quindi, sì, la Lazzerini continuerà a restare chius a per tutti gli altri servizi, ma da lunedì si potranno prenotare i prestiti via web . Per il ritiro, si potrà accedere solo su appuntamento dopo aver effettuato la prenotazione fino ad un massimo di 11 documenti, tra libri e multimediali, attraverso il servizio Prestito online. Al servizio di prenotazione sarà possibile accedere sia dalla homepage del sito della biblioteca (www.bibliotecalazzerini.prato.it) che attraverso il catalogo online. Chi non possiede i codici di accesso ed è iscritto al servizio di prestito, può richiederli tramite il modulo web e li riceverà via mail.

Dopo aver prenotato , l'utente verrà contattato telefonicamente da un bibliotecario per fissare il giorno e l'orario del ritiro. Solo per chi ha difficoltà con la modalità online, sarà attivo un servizio di assistenza telefonica per prenotare il materiale al num. 0574 1837811 , dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Anche per i libri e dvd della Sezione Ragazzi e Bambini, quella online rimane la modalità principale di prenotazione. Sarà comunque possibile prenotare i prestiti e chiedere consigli anche via mail, scrivendo a lazzeriniragazzi@comune.prato.it .

"Tutti gli altri spazi, servizi e attività restano chiusi. Ma i ntanto è possibile seguire alcune iniziative online sul canale YouTube della Lazzerini ed è sempre disponibile la biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine che consente di accedere gratuitamente a ebook, audiolibri, film, documentari, quotidiani e riviste" conclude l'assessore Mangani.



In considerazione del l'attuale situazione di emergenza sanitaria , i prestiti intanto sono prorogati e non verranno applicate le sanzioni previste in caso di ritardo nella restituzione. Solo per i documenti in prestito già scaduti prima della chiusura del 5 novembre, si consiglia la restituzione che può avvenire senza prenotazione, ma solo attraverso ingressi contingentati secondo gli orari pubblicati sul sito web .

Tutte le INFO su:

www.bibliotecalazzerini.prato.it