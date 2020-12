Rinnovo del Piano Lavoro sicuro, il sindaco Biffoni: «Un impegno che prosegue per la legalità, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la leale concorrenza

18/12/2020 11:56

Lavoro

Soddisfazione da parte dell'Amministrazione comunale per la prosecuzione del Piano regionale fino al 2023

Come era stato annunciato il 1° dicembre nel settimo anniversario della tragedia di via Toscana, il Piano per il Lavoro sicuro è stato rinnovato ieri dalla Regione Toscana, che ha investito oltre 1,5 milioni di euro per la prosecuzione per altri tre anni, fino al 31 dicembre 2023: «Siamo davvero soddisfatti dell'impegno che la Regione Toscana ha rinnovato al fianco delle istitituzioni locali, le Forze dell'Ordine e le Procure per salvaguardare la sicurezza, la salute nei luoghi di lavoro e la leale concorrenza, contro ogni forma di sfruttamento - commenta il sindaco Matteo Biffoni - Grazie al Piano Lavoro sicuro in sette anni sono state controllate più di 14mila iimprese, dal settembre 2014 al 31 ottobre 2020, e sono stati incassati quasi 18 milioni di euro dalle sanzioni per le irregolarità riscontrate, con un trend di regolarità nelle aziende che è più che raddoppiato, dal 20% del 2014 al 48% del 2020. Un lavoro prezioso, ma certo rimane ancora molto da fare, per questo è importante non abbassare la guardia sulla legalità e i diritti dei lavoratori».