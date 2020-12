Pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il Bando di gara per la concessione della rete del gas di Prato

23/12/2020 15:40

Gara del gas

La procedura individuerą il concessionario che gestirą per 12 anni il servizio di distribuzione nei 15 Comuni dell'Ambito terriroriale di Prato

Il Comune di Prato ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale di Prato.

Con questa procedura si individuerà il concessionario che curerà, per i prossimi 12 anni, il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei Comuni dell'ambito territoriale di Prato, che comprende 15 comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio (Provincia di Prato), Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Montespertoli, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa (Provincia di Firenze) e Montale (Provincia di Pistoia).

La gara interessa circa mezzo milione di abitanti e quasi duecentomila utenti e prevede che l'impresa aggiudicataria acquisisca, per i dodici anni di durata dell'affidamento, la proprietà degli impianti di distribuzione, una rete di circa 1.600 km, con l'obbligo di assumere il personale uscente, in conformità con la normativa.

Il valore degli impianti dei Comuni dell’ambito che verranno trasferiti al nuovo gestore è stimato in circa 169 milioni di euro, l'importo della procedura di gara è di circa 251 milioni di euro, il valore annuo del servizio è pari a circa 26 milioni di euro.

Il bando è a procedura ristretta, ai sensi del DM 226/2011, in quanto nessuno dei due Gestori uscenti (Centria e Toscana Energia) detiene almeno il 60% dei PDR attivi; il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è stato fissato per il 29 gennaio 2021.

Si conclude così un complesso percorso tecnico-amministrativo che ha impegnato per alcuni anni l’Amministrazione comunale di Prato ed i comuni facenti parte dell’ambito, con il supporto e la consulenza del Consorzio Concessioni Reti Gas.

Il Comune di Prato, che aveva completato la procedura di rinnovo della concessione della rete gas nel proprio territorio nel 2015, confluirà nel 2027 nell’ambito alle stesse condizioni tecniche ed economiche degli altri comuni, che saranno determinate dalle offerte presentate nella gara dai partecipanti in base a criteri previsti dal bando.

Il nuovo gestore sarà infatti individuato valutando i livelli di sicurezza e qualità offerti, gli interventi di estensione e potenziamento della rete, le proposte di innovazione tecnologica e di risparmio energetico, nonché gli sconti offerti sulle tariffe e sui corrispettivi dovuti rispetto ai valori fissati dall'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.