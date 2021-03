Approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Prato

23/03/2021 14:30

Giunta

Sė della Giunta al manifesto della buona amministrazione e delle buone pratiche

E' stato approvato oggi dal Comune di Prato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. E’ il manifesto della buona amministrazione che l’intera macchina comunale dovrà seguire nel triennio 2021-2023. Un documento cruciale per il buon funzionamento degli Uffici comunali, che mette nero su bianco le misure organizzative che i dipendenti comunali devono adottare per garantire ai cittadini le azioni più efficaci. Lo scopo è quello di sposare buone pratiche idonee a scongiurare zone di incertezza in cui si potrebbe insidiare la cd. maladministration.

Quest’anno, un anno caratterizzato da gravi difficoltà derivanti dalla emergenza sanitaria proclamata a gennaio 2020, il Piano ha inteso valorizzare al massimo gli accorgimenti volti a tutelare il settore degli appalti pubblici. Un comparto cruciale per l’economia del territorio, essenziale per la ripresa e per la resilienza. Perché, consapevoli della crisi, occorre lavorare pensando alla rinascita.

Tra queste misure di buona amministrazione spicca il cosiddetto coefficiente di chance, un metodo assolutamente originale che nasce dall’attenta applicazione della legge e dall’osservazione della realtà pratese. Questo sistema si applica alla rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate. Garantisce la massima partecipazione e non si affida al sorteggio, quest’ultimo definito avvilente dagli operatori economici interessati a partecipare alle gare. Il tutto a beneficio di una rotazione ispirata a un metodo distributivo delle opportunità equivalenti di partecipazione alle gare in favore delle imprese iscritte nell’elenco comunale. Il Comune di Prato ha lavorato per trovare questa soluzione, ovvero una buona prassi nel settore di appalti, considerato un fondamentale traino dell’economia. Il Come di Prato è riuscito a individuare un margine, una misura che determina delle regole originali in un settore densamente normato quale quello dei contratti pubblici. Trovare per il proprio territorio una soluzione home made è motivo di soddisfazione. Seguirà un periodo di monitoraggio, fiduciosi che i buoni propositi producano buoni risultati.