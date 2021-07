Sull'orlo del sole, racconti nelle dita delle mani

02/07/2021 10:03

Cultura

Nella Sezione ragazzi e bambini della Lazzerini, il mercoledì dalle 10 alle 11.30

Cinque incontri di letture e giochi esplorativi dal sapore d’estate

Prende il via da mercoledì 7 luglio un nuovo ciclo di incontri, a cura di Barbara Noci, con storie dal sapore di estate, laboratori espressivi ed attività ludiche che vedonoaccogliere momenti di narrazione intensa attraverso letture e giochi esplorativi. Le attività, che sisono rivolte ai bambini da 6 anni in poi.

Questo il dettaglio del programma: 7 luglio, Cercatori di storie : una caccia al libro preceduta da frammenti di letture tratte da libri per l'infanzia molto amati dai bambini. I bimbi dovranno cercare di capire il titolo del libro attraverso una caccia al tesoro che li vedrà cercar e pezzi di un puzzle per comprendere quale storia sia; 14 luglio, Parole scaldate, parole bagnate! : letture umidicce, tra drink e lavanderie colorate. Oltre alla lettura animata, all'esterno della Biblioteca saranno allestiti giochi con acque colorate e divertenti percorsi; 21 luglio, Giardini zen e bio-laghi: Il mondo della natura in miniatura. Lettura animata e costruzione di un piccolo orto, giardino, habitat naturale in una scatola, dove con l'abilità dei piccoli coltivatori creativi, si potranno ammirare ambienti naturali inaspettati; 28 luglio , Storie nei calzini : le storie sono nei libri, ma quando piacciono tanto si nascondono nei calzini..... specialmente dei piccini. Lettura animata e laboratorio di costruzione di storie nei calzini: per questo laboratorio i bambini dovranno portare un calzino, possibilmente lungo; 4 agosto, Mostri d'estate, tra tuffi e arrampicate !:avremo letture mostruose come montagne ombrose e sciocchi mostriciattoli furbetti che di tuffi son ghiotti! Il laboratorio espressivo sarà dedicato alla costruzione di mostri/amuleto da appendere nelle sere estive fuori dai balconi e dalle finestre.... o vicini, con una lucina piccina..... perché forse anche loro hanno paura di voi!

È obbligatoria la prenotazione nella settimana precedente la data dell’incontro, inviando un’e-mail a lazzeriniragazzi@comune.prato.it.

È necessario indicare data e titolo dell’evento, nome e cognome dell’accompagnatore, nome, cognome ed età di ciascun bambino, numero cellulare. I bambini devono essere accompagnati: è consentita la presenza di un solo adulto per nucleo familiare. È obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani all’entrata.

Info:

Sezione Ragazzi e Bambini, Lazzerini

Via s. Chiara, 24

Tel 0574 1837805

lazzeriniragazzi@comune.prato.it