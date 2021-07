"Migranti - Salvataggio in mare. Tutela della Vita e Sicurezza dello Stato", il convegno in programma venerdì 9 luglio

07/07/2021 10:57

Convegni

Venerdì 9 luglio ore 21.15 in Campolmi. Coordinerà l'incontro la giornalista e assessore alla Cultura del Comune di Carmignano Stella Spinelli

Si terrà venerdì 9 luglio il convegno "Migranti - Salvataggio in mare. Tutela della Vita e Sicurezza dello Stato" in collaborazione tra il Comune di Prato e il Comune di Carmignano, alle 21.15 nel Giardino dei Cimatori in Campolmi (via Ezo Campolmi, 34).

Interverranno il Procuratore Aggiunto del Tribunale di Agrigento Salvatore Vella, il controammiraglio e direttore Marittimo della Liguria Sergio Liardo, il Presidente del Consiglio Comunale di Prato Gabriele Alberti, l'assessore alla Cultura del Comune di Prato Simone Mangani e la coordinatrice di area presso la Fondazione Opera Santa Rita Nicoletta Ulivi.

