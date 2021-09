Scappa dopo aver travolto un pedone. La Polizia Municipale lo rintraccia il giorno dopo

18/09/2021 11:42

Polizia municipale

L'incidente avvenuto in viale Montegrappa, automobilista rintracciato grazie all'aiuto dei passanti

Un automobilista, un giovane di 21 anni, ha travolto un pedone e si è allontanato senza assistere la persona ferita. L'incidente stradale si è verificato giovedì sera, alle ore 22:40, in viale Montegrappa, poco prima della rotatoria con viale Vittorio Veneto dove un’autovettura Nissan Micra, giunta alla fine del rettilineo del viale, nel punto in cui la strada si immette su viale Vittorio Veneto, è terminata fuori strada, probabilmente per l’eccesiva velocità tenuta dal suo conducente e, dopo aver sormontato l’isola di traffico, ha investito il giovane pendone che si trovava sul marciapiede.

Alcuni passanti hanno assistito all'investimento ed accorsi, hanno visto che la persona alla guida che, dopo essere discesa dall’auto vi risaliva dopo pochissimo tempo e si allontanava con il veicolo con il quale aveva provocato l’incidente.

I presenti hanno quindi chiamato il soccorso sanitario per le cure al giovane che aveva subito il trauma ed hanno anche allertato la Polizia Municipale.

Agli agenti dell'Ufficio Sinistri che sono intervenuti immediatamente sul posto, i testimoni hanno raccontato che la Nissan aveva subito ingenti danni al parabrezza e che si era allontana in direzione di piazza san Marco.

Nel frattempo il giovane è stato soccorso da autoambulanza e portato per le cure al Pronto Soccorso dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesione da politrauma con prognosi di 5 giorni.

Gli agenti dalla Municipale hanno iniziato subito le ricerche del veicolo e grazie alla registrazione dei filmati videosorveglianza del circuito cittadino hanno individuato il veicolo fuggitivo nel percorso di fuga nonché il suo conducente che, la mattina del giorno dopo, è stato rintracciato da una pattuglia del Reparto Motociclistico presso il luogo di lavoro.

Alla vista degli agenti la persona ha ammesso di aver provocato l’incidente e di essersi allontanato, giustificando il proprio comportamento con l’asserita tenuità dell’incidente.

A poco sono valse le dichiarazioni del conducente a cui gli agenti hanno invece rappresentato la gravità del fatto e nei cui confronti sono subito scattati sia il ritiro della patente di guida ai fini della sua sospensione che la denuncia all'Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso, fuga e lesioni stradali.