Il 9 ottobre ad Officina Giovani la 6a edizione della Giornata dell'apprendimento digitale

Le nuove tecnologie come strumenti per sconfiggere i disturbi dell'apprendimento

L'evento torna in presenza, pił una parte di formazione online per insegnanti, con 28 incontri, 12 istituti comprensivi, le scuole superiori e due testimonial d'eccezione: il rapper Davide Shorty e il giovanissimo alfiere della Repubblica David Fabbri

È stata presentata questa mattina la 6a Giornata dell'Apprendimento Digitale, che si svolgerà il 9 ottobre a Officina Giovani. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Italiana Dislessia (AID), dal Comune di Prato e dall'Ufficio scolastico regionale Toscana con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regione Toscana, Provincia di Prato, Usl Toscana centro, CTS – Centro Territoriale di Supporto di Prato e associazione Airipa per la Ricerca e l'intervento della Psicopatologia dell'apprendimento.

A presentare il programma l'assessore all'Agenda Digitale Benedetta Squittieri e l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi, la presidente dell'Associazione Italiana Dislessia sezione di Prato Manuela Zacchini, Roberto Curtolo dell'Ufficio Scolastico Regionale, la Dirigente dell'Ufficio scolastico di Prato Susanna Pizzuti.

La giornata è dedicata allo sviluppo delle nuove tecnologie in favore di una didattica inclusiva, soprattutto per i bambini e i ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento, ma anche per gli insegnanti che a partire dall'anno scorso hanno dovuto affrontare i problemi legati alla didattica a distanza e la digitalizzazione. Diverse le novità di quest'anno, a partire dal fatto che l'evento si svolgerà in presenza, a differenza dell'anno scorso a causa dell'emergenza Covid, più una parte di formazione online con 10 incontri per docenti di ogni ordine e grado. A partire dalle 9 del 9 ottobre nelle diverse sale di Officina Giovani si susseguiranno 28 incontri - tutti con obbligo di Green Pass - che vedono protagonisti 12 istituti comprensivi pratesi, le scuole superiori, psicologi, pedagoghi, insegnanti ed esperti su tantissimi argomenti, dall'utilizzo degli e-book alle app per lo studio della grammatica e dell'inglese e ai laboratori di robotica. Non solo. Alle 11 nella Sala Eventi David Shorty, finalista di Sanremo e di X Factor racconterà la sua esperienza di ragazzo dislessico in "Un rapper che rincorre le parole". Coordinerà l'incontro la pedagogista Roberta Catarzi, tutor AID. Inoltre alle 15.30 il giornalista Raffaele Palumbo intervisterà David Fabbri, lo studente di Scarperia insignito dal presidente della Repubblica Sergio Matterella Alfiere della Repubblica per il video autobiografico che ha realizzato per raccontare la sua esperienza di ragazzo bullizzato a scuola a causa della dislessia.

"E' un'edizione molto importante, che riporta studenti ed educatori in presenza - ha precisato l'assessore Squittieri - le nuove tecnologie sono al centro dei nostri programmi educativi e percorsi formativi e possono essere uno strumento fondamentale per attuare una didattica davvero inclusiva, che non lascia indietro nessuno e che migliori la qualità dell'apprendimento di tutti. E' importantissimo per questo che soprattutto gli insegnanti siano consapevoli e formati da questo punto di vista. L'obiettivo dell'iniziativa è infatti la formazione degli educatori ma anche uno scambio di buone pratiche tra gli addetti ai lavori". "Nella passata edizione abbiamo voluto dare continuità alla Giornata dell'Apprendimento Digitale per non interrompere il percorso intrapreso - ha aggiunto la presidente AID Manuela Zacchini - ma quest'anno siamo davvero contenti di tornare in presenza con tanti incontri, presentazioni, approfondimenti e altro dedicati alle scuole, alle famiglie e agli insegnanti interessati a conoscere le risorse o voler approfondire l'utilizzo delle tecnologie digitali per l'apprendimento”. "Si tratta della più strutturata e importante iniziativa di formazione e confronto "peer to peer" tra gli insegnanti organizzata in Toscana - ha detto anche Roberto Curtolo dell'Ufficio Scolastico Regionale - L'auspicio è che possa essere ampliata anche al rdi fuori dei confini provinciali appena la situazione del Covid renderà più facile l'organizzazione". L'interesse che la manifestazione suscista nel mondo scolastico è testimoniato anche dai 700 iscritti da tutta Italia registrati l'anno scorso agli eventi online. Ma l'apprendimento digitale non si ferma alla giornata del 9 ottobre: come ha spiegato l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi, a partire da quest'anno diventeranno strutturali i progetti di sostegno da parte di tutor AID per i ragazzi che hanno disturbi di apprendimento: " Nei 14 istituti comprensivi pratesi diventeranno buone prassi i progetti per insegnare come studiare e rendere autonomi nello studio".

Il programma e le modalità di partecipazione ed iscrizione sono sul sito http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it/pagina86.html oppure su prato@aiditalia.org

L'evento online per gli insegnanti è gratuito ed inserito sulla piattaforma Sofia.

Ecco il programma.

Nei Corridoi Esterni alle 9 l'inaugurazione con i saluti istituzionali Saluti Istituzionali della Giornata, subito dopo Ist. Compr. Mazzoni con la sua Street Band Mazzoni;

Ore 10:30 e 15:30 Ist. Compr. Pier Cironi

“Arte e immaginazione”

Scuola sec. 1° grado, con gli studenti Classe 2G

Docenti: Valeria Cavera

N.1- SALA EVENTI - "

Ore 9:30 - 10:30 Ist. Compr. Primo Levi

“DANTE DIGITALE ebook e video animati dell’inferno dantesco”

Scuola sec. 1° grado, Classi 3B e 3C, Docenti: Ida Mangiafico, Eleonora Preci e Anna Gloria Risaliti

Ore 11:00 - 12,30 DAVIDE SHORTY

"Un Rapper che rincorre le parole”

Coordina l'incontro la Dott.ssa Roberta Catarzi, Pedagogista, Tutor AID.

Ore 14:00- 15:00

Play to learn...una rivelazione”

Docente coordinatore Patrizia Dimalta, insieme agli organizzatori Tamara Cecconi Assessore e Manuela

Zacchini-AID con i Tutor e studenti.

Ore 15:30 - 16:30 "Nuovi Eroi … sensibili e ottimisti si raccontano!”

Il giornalista Raffaele Palumbo Intervista:

David Fabbri, Alfiere della Repubblica, Camilla Coppola, Responsabile Gruppo Giovani AID, Gabriele Cordovani, psicologo membro cd AID.

N.2 - SALA BIS -

Ore 10:00 - 11:00 "Digitoscana: la tua biblioteca digitale aperta tutto il giorno, tutti i giorni"

Ore 11:30 - 12:30 "La formazione di base dei docenti per la didattica in contesti plurali"

Ore 15:30 - 16:30 "APPlichiamoci in inglese"

N.3 - SALA TEATRO - "

Ore 09:00 - 10:00 ISIS “A. GRAMSCI –J.M. KEYNES”

“Connected students, protagonists of learning!”

Scuola sec.di 2° grado, classi 5AT- 5CT- 4CLS

Docenti: Manuela Malatesta, Ilaria Nesi, Allori Davide, Gennaro Buffone

Ore 10:30 - 11:30 Ist.Compr. Gandhi

“Dal testo agli e_book”

Scuola Estiva, classi 4 e 5 primaria, classe 1 secondaria di 1° grado.

Docente Maria Antonietta Fusco

Ore 11:45 - 13:00 Ist. Compr. Malaparte

“Raccontiamoci... a scuola!”. Esperienze autobiografiche nella classe 3.0

Scuola sec.di 1° grado, classe 3B

Docenti: Imma Santarpia e Martina Fiaschi e la partecipazione di Teresa Ramunno

Ore 14:00 - 15:00 Ist.Compr. Pier Cironi

“Educazione civica in Minecraft”

Scuola sec. 1°grado classe 2G, ex alunni della 5A primaria ‘Mandela’.

Docenti: Andrea Bertini ed Ilaria Natali

Ore 15:30 - 16:30 Ist.Comp. Nord

“Laboratorio di Robotica: a distanza si può”

Scuola sec. 1°grado, classi 1 e 2

Docenti: Alessandra Matteucci, Dario Gelo, Gianni Gallai

N.4 - SALA Celle -

Ore 09:00 - 10:00 Liceo Scientifico N.Copernico

“LAB IN DAD - Esperienze di laboratorio a distanza”

Scuola sec. 2° grado, Classe 2As

Docenti: Maddalena Macario, Ilaria Borracchini

Ore 10:30 - 11:30 Convitto Nazionale Cicognini

“Il Corridoio Sonoro”

Scuola sec. 1° grado, Classi 1A e 1B

Docenti: Maria Barone, Silvia Coveri

Ore 12:00 - 13:00 Ist.Comp. Lippi

“Viaggio alla scoperta di Prato cittàmedievale”

Scuola sec. 1° grado, Classe 2D

Docenti: Margherita D'argento, Orietta Santini

Ore 14:00 - 15:00 - Ist.Comp. Convenevole Da Prato

Progetto “INSIEME A PRATO”

vincitore provinciale e regionale PREMIO SCUOLA DIGITALE 2021”

Scuola sec. 1° grado, classe 2B

Docenti: Emanuela Giovannacci, Lucia Petrà

Ore 15:30 - 16:30 Ist. Compr. R. Castellani

Progetto “CODING IN GIOCO”

Scuola dell’Infanzia, Sezione 5 anni

Docenti: Fabiana Fabbri, Rachele Favi, Claudia Biagini

N.5 - SALA PGE -

Ore 9:00 - 10:00 "Tra il Dire e il Fare c’èdi mezzo l’Ascoltare!”

Dsa: domande, dubbi e perplessità

Ore 10:30 - 11:30

“Chi ha paura della matematica?”

Dott.Cristiano Bechelli - Pedagogista, Specializzato Apprendimento della Matematica

Ore 12:00 - 13:00 - “Informare, Comunicare, Valorizzare”

Dott. Giovanni Squitieri - Psicologo e Specialista psicoterapeuta in Neuropsicologia dell’etàevolutiva

Dirigente Scolastico Stefano Pollini - Presidente Rete RISPO Prato

Ore 14:30 - 15:30

"Motiviamoci allo studio e alla vita"

Dott.ssa Caterina Gestri - Psicologa, Psicoterapeuta.

Dott. Tommaso Carlesi - Psicologo, Psicoterapeuta

Dott.ssa Martina De Biase - Psicologa

N.6 - SALA Teen Space -

Ore 9:00 - 10:00 "Il valore del pdp: riflessioni su strategie e strumenti adeguati”

Dott.ssa Pamela Pelagalli - Psicologa, Formatore AID

Ore 10:30 - 11:30

"Tecnologie software e hardware per l'inclusione"

Roberto Vitali - Tecnico TDA

▪︎ Ore 12:00- 13:00

Ore 14,30 - 15,30 - "

Cyberbullismo e uso consapevole dei social network

Dott. Fabio Croci - Formatore e co-fondatore di Social Warning - Movimento Etico Digitale, Fondatore socialmediaeducation.it

Per la parte della FORMAZIONE ON-LINE per docenti: di ogni ordine e grado

Web ROOM -

Ore 9-11

“GAMIFICATION E CREAZIONE RISORSE DIGITALI”

Creazione di giochi e risorse personalizzate per lavorare divertendosi

Daniela Marzano - Docente EFT Toscana

Ore 9-11

“Giocolieri di parole”

Dalle nuvole di parole-chiave alle immagini interattive

Riccardo Barderi - Docente EFT Toscana

Ore 11-13

“

Il Tablet nella didattica della Scuola dell’Infanzia e Primaria

”

Modelli ed attività

Maurizio Tuliani - Docente EFT Toscana

Ore 14:30 - 16:30 - "Inquiry Based Learning in azione”

Introduzione attiva ai pilastri dell’IBL, dal PNRR alla didattica in classe

Isabella Marini - Docente EFT Toscana

Web ROOM -

Ore 9,30-11,30 - "Tecnologie del discente"

Se non si è motivati, se il processo didattico non genera piacere, non vi è apprendimento.

Rodolfo Galati - Docente a contratto Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento, Università degli studi di Torino.

Ore 11,30-13,30

DSA : Dalla didattica al metodo di studio"

Strategie per promuovere il potenziale di apprendimento.

Filippo Barbera

-

Docente specializzato in psicopatologia dell'apprendimento e nel metodo Montessori

Ore 14,30-16,30

Web ROOM -

Ore 9,30-11,30

"Tecnologie, strategie e apprendimento: dai bisogni educativi speciali allo sviluppo tipico"

Claudia Casalini - Dirigente Psicologo IRCCS Fondazione Stella Maris, Direttivo AIRIPA Toscana

Chiara Pecini - Professore Associato di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione Dipartimento

FORLILPSI Universitàdi Firenze, Direttivo AIRIPA Toscana Emanuela Castro, Psicologa,PhD e Psicoterapeuta in formazione Costanza Ruffini, Dottore in Psicologia,

PhD student Clara Bombonato, Dottore in Psicologia, PhD student

Ore 11:30-13:00

"Creatività sonora per includere tutti"

Strumenti e metodologie per musica, STEAM, podcast e storytelling con il digitale.

Elisabetta Nanni – docente di musica e clavicembalista, formatrice PNSD, Indire, Iprase

Ore 14:30 - 16:30 - "Ma le mappe in classe funzionano davvero? Sì”

Docenti: ci raccontano.

Norma Lelli - Docente di lingue straniere, Esperta nei Processi dell'Apprendimento e CLIL Fabrizio

Scozzaro, Docente di scuola primaria, Esperto in didattica digitale e innovazione

"Risorse comunicative e di informazione"

Tavolo di confronto e ricerc-azione tra docenti di lingue straniere. Susanna Giannetti,Docente di Lingua straniere, Formatore AID

" Valorizzazione dell'individuo "

" Ricerche di strategie e strumenti innovativi"