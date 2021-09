La presentazione del progetto di riqualificazione di via Giordano e via Pistoiese nell'ambito del PIU del Macrolotto Zero

23/09/2021 16:15

Conferenza stampa

Domani venerd́ 24 settembre ore 12, Sala Giunta - Palazzo comunale

I lavori inizieranno la prossima settimana

Sarà presentato in CONFERENZA STAMPA domani venerdì 24 settembre alle 12 nella Sala Giunta di Palazzo comunale il progetto esecutivo di riqualificazione di via Giordano e via Pistoiese e la realizzazione di due parcheggi e Zona 30 nell'ambito del Piano di Innovazione Urbana al Macrolotto Zero finanziato da Regione Toscana e Comune di Prato.

Ad illustrare il progetto e le fasi del cantiere che partirà la prossima settimana saranno il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis.

Si prega di inviare un fotografo ed un operatore tv per le riprese .