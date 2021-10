PRISMA apre alle imprese: un bando per realizzare soluzioni innovative grazie al lavoro congiunto di aziende, università e ricerca applicata

01/10/2021 10:26

L'obiettivo della Casa delle tecnologie sostenuta da Comune e MISE è mettere la tecnologia più avanzata al servizio delle aziende del tessile-moda e del made in Italy

Apertoil primo, la Casa delle Tecnologie Emergenti sostenuta da Ministero dello Sviluppo Economico e Comune di Prato: obiettivola realizzazione ditra università, centri di ricerca e imprese del territorio per lo sviluppo di nuove soluzioni basate sullea favore dele deldi PRISMA.

Il bando sostiene progetti di ricerca e sviluppo che sfruttino le tecnologie emergenti e il 5G per sviluppare prototipi di livello operativo. L’obiettivo è co-progettare soluzioni capaci di mettere a valore i risultati della ricerca accademica rispondendo con esse alle nuove e complesse necessità che le imprese del settore Tessile & Moda e del Made in Italy si trovano ad affrontare.

Tipologia di agevolazione. Il bando ha l’obiettivo di unire imprese e partner tecnico-scientifici per la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e sviluppo. Le aziende selezionate non riceveranno direttamente finanziamenti, ma potranno avvalersi delle risorse tecnologiche e umane (personale tecnico-scientifico) messe a disposizione dagli organismi di ricerca partner della Casa delle tecnologie emergenti PRISMA: il PIN - Polo Universitario Città di Prato, DINFO - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, l'Istituto Nazionale di Ottica CNR-INO e NTT nonché dell’infrastruttura tecnologica della Casa delle Tecnologie Emergenti (laboratori, strumentazione, software, connettività, sistema cloud, etc.) per sviluppare congiuntamente nuove soluzioni basate sulle tecnologie emergenti Internet of Things (IoT), Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain (BC) e sul 5G.

"Siamo nel pieno della fase operativa del progetto Prisma, è un'occasione importante per la nostra città - ha detto l'assessore all'Innovazione Benedetta Squittieri -. Si tratta di dare strumenti concreti affinché le nuove tecnologie possano entrare con maggiore diffusione nei processi produttivi del nostro distretto e in maniera pervasiva in tutta la filiera.

Anche se gli enti locali non hanno competenza nelle dinamiche dello sviluppo locale, crediamo che invece sia nostro dovere creare le condizioni per fare in modo che il nostro territorio veda tutte le imprese cogliere fino in fondo le opportunità delle nuove tecnologie - continua l'assessore Squittieri -. Inoltre questo è un elemento fondamentale affinché Prato possa diventare ulteriormente attrattiva per investimenti e progetti di crescita e possa cogliere fino in fondo le opportunità che arriveranno dal PNRR".

Bando e informazioni su https://www.prismaprato.it/it/bandi-ricerca-sperimentazione/pagina1811.html.



PRISMA. Il progetto Casa delle Tecnologie Emergenti PRISMA prevede un investimento complessivo di 2.929.700 milioni di euro, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per 2.723.000 milioni di euro. Il progetto è realizzato dal Comune di Prato come ente capofila, in collaborazione con il Pin - Polo Universitario Città di Prato, il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Firenze, l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR, Next Technology Tecnotessile, StartupItalia, Sviluppo Toscana e Estracom, che co-finanzierà il progetto realizzando la rete di connessione in fibra ottica che collegherà tutti i partner di progetto.

Info e contatti: www.prismaprato.it prisma@comune.prato.it.