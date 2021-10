Biblioteca Lazzerini: le iniziative per bambini di sabato 16 ottobre

11/10/2021 10:08

Cultura

Prenotazione obbligatoria a partire da oggi

Letture e laboratori sul mondo che ci circonda la mattina e sul fumetto il pomeriggio

Sabato 16 ottobre alle 10 nella Sezione Ragazzi e bambini della Lazzerini si terrà il secondo appuntamento del ciclo Libri… a zonzo, letture e laboratori per bambini da 4 a 7 anni a cura di Susanna Pellegrini. Piccoli e grandi viaggi che aprono sguardi sul mondo che ci circonda e che diventano occasioni di relazioni, di sguardi gentili, di incursioni in mondi fantastici. Sabato in programma Sulla luna: un viaggio fantastico e divertente alla scoperta della diversità.

Sempre sabato 16 ottobre nella Sezione ragazzi e bambini ma nel pomeriggio alle 16, si terrà il terzo appuntamento del ciclo Fumetti in biblioteca , letture e laboratori alla scoperta di storie e personaggi dei fumetti per bambini da 8 a 11 anni, a cura dell’Associazione Araba Felice. Sabato in programma Orlando curioso: lettura di una storia della serie Orlando curioso di Teresa Radice e Stefano Turconi e laboratorio di fumetto.

Per tutti gli eventi che si svolgeranno nella Sezione ragazzi e bambini è obbligatoria la prenotazione nella settimana precedente la data dell’incontro, inviando una e-mail a lazzeriniragazzi@comune.prato.it . E’ necessario indicare data e titolo dell’evento, nome e cognome dell’accompagnatore, nome, cognome ed età di ciascun bambino, telefono cellulare.

I bambini devono essere accompagnati, è consentita la presenza di un solo adulto per nucleo familiare.

Info: lazzeriniragazzi@comune.prato.it , 0574 1837805