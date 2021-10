“Io Non rischio”, l'11° edizione sarà in diretta dalla piazza digitale

22/10/2021 13:11

Protezione civile

Domenica 24 ottobre dalle 9 alle 17, sulla pagina Facebook "Io non rischio Prato 2021"

È stata presentata stamani in Sala Giunta, interamente digitale, dila campagna di comunicazione nazionale sulle, in programma per

A presentare l’iniziativa l’assessore alla Sicurezza urbana Flora Leoni, il dirigente del servizio Pamela Bracciotti, il responsabile della Protezione civile Sergio Brachi ed Elena Marotta della Protezione civile. Hanno partecipato anche i rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio che aderiscono all’iniziativa: Croce Rossa Italiana Comitato di Prato, Associazione Volontari Centro di Scienze Naturali, Pubblica Assistenza l’Avvenire Prato, ANC - Associazione Nazionale Carabinieri, VAB Prato, Emergens Onlus.

È stato proiettato anche il video promozionale realizzato dal Comune per l'evento che vede protagonista Francesco Ciampi, noto attore, sceneggiatore e regista pratese, testimonial della manifestazione.

Domenica 24 ottobre dalle 9 alle 17, il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico (terremoto), sul rischio idraulico (alluvione) e sul maremoto. Prato infatti partecipa alla campagna di comunicazione nazionale con la “piazza digitale” allestita dai volontari e dalle volontarie per parlare delle buone pratiche di Protezione civile e dei rischi legati agli eventi naturali, con contenuti digitali interattivi come video informativi, collegamenti in diretta e interviste. Per partecipare basterà collegarsi in diretta alla pagina Facebook Io non rischio Prato 2021, gestita dalle associazioni. La "piazza digitale" di Prato nasce dalla collaborazione tra il Comune di Prato e le associazioni di volontariato di Protezione Civile.

Oltre a Prato, i punti informativi “Io Non rischio” saranno presenti in oltre 500 piazze, virtuali e fisiche, del territorio nazionale.

“Oggi ancora una volta sottolineiamo l’importanza della cultura della prevenzione, della Protezione civile, dei nuclei associativi che fanno parte della Protezione civile e dell’attività di prevenzione, sempre e comunque - ha detto l’assessore alla Sicurezza urbana Flora Leoni -. Ricordo un episodio che è succeso a me durante il terremoto dell’Abruzzo del 2009 quando molte squadre fra cui quella del Comune, e anche io, sono partite in aiuto dell'Abruzzo. Ho conosciuto l’assessore alla Protezione civile che mi ha spiegato che i giorni precedenti alla scossa del 6 aprile, insieme ai volontari e alle associazioni, aveva svolto attività di prevenzione e informazione rivolta alla cittadinanza spiegando cosa fare per reagire al terremoto. Quelle stesse buone pratiche si sono rivelate molto utili la notte della scossa più forte quando la popolazione si è diretta nei centri di raccolta individuati. Questo dimostra l’importanza delle indicazioni che tutti hanno seguito. Un esempio di come la prevenzione sia utile e fondamentale”.

L'intera giornata si svilupperà seguendo l'iter di un gioco prodotto e realizzato dalle sei associazioni pratesi, all'interno del quale sono inseriti molti contributi video finalizzati a dare le informazioni sui tre rischi individuati quest'anno. I video sono stati realizzati dal personale del volontariato grazie anche alla collaborazione di figure qualificate in materia. Durante la giornata saranno trasmessi video dell'architetto Francesco Caporaso, dell'ingegner Davide Malossi, nonché di altri professionisti che spiegheranno e analizzeranno buone pratiche di Protezione civile. Nel corso della giornata sono previsti alcuni collegamenti in diretta dalla sala operativa di Protezione civile del Comune di Prato e alle 16.30 il collegamento con la sala operativa “Io Non rischio” della Regione Toscana.

“Le associazioni di volontariato sono fondamentali per il sistema di Protezione civile. Ringrazio le associazioni per il lavoro che svolgono ogni giorno e l’iniziativa “Io Non rischio” di domenica sarà utile per informare tutti su cosa fare e cosa non fare quando si presentano situazioni di rischio causate da eventi naturali” ha detto il dirigente del servizio Pamela Bracciotti.

“Sono state coinvolte più di 60 persone facenti parte delle associazioni di volontariato della Protezione civile per realizzare i contenuti multimediali con i consigli su come comportarsi in caso di terremoto, alluvione e maremoto” ha detto il responsabile della Protezione civile Sergio Brachi.

“L’Italia è un paese esposto ai rischi di terremoto, alluvione e maremoto e quindi è importante sensibilizzare su questi temi per fare chiarezza sui comportamenti virtuosi da tenere in occasione di eventi naturali – ha detto Elena Marotta della Protezione civile -. Domenica 24 ottobre dalle 9 alle 17 tutti i contenuti digitali interattivi, realizzati per l’occasione, andranno in onda in diretta sulla pagina Facebook Io non rischio Prato 2021, raggiungibile anche dal sito del Comune di Prato e della Protezione civile, dove c’è il QR code da scansionare per accedere direttamente alla diretta. Pensiamo di mantenere la formula della piazza digitale anche il prossimo anno quando, speriamo, di poter tornare in presenza in piazza, perché con le piattaforme multimediali possiamo raggiungere sempre più persone ”.

Per tutte le informazioni si può visitare la pagina web della Protezione civile del Comune di Prato http://protezionecivile.comune.prato.it/campagne-progetti/io-non-rischio/2021/pagina256.html e il sito web nazionale https://iononrischio.protezionecivile.it/.