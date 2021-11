Sentieri dell'appennino pratese, presentato l'accordo tra Comune e CAI per la manutenzione e la nuova segnaletica dei cammini

17/11/2021 13:45

Turismo

Il Comune verserà 12mila euro al Cai per rafforzare l’offerta attrattiva dei cammini. Tra le novità: rinumerazione del percorso, il sentiero 401 a 5 minuti dalla stazione centrale e nuova cartina collegata all'app

L'assessore Gabriele Bosi: "La convenzione è un ulteriore passo verso la promozione del turismo lento e sostenibile e permette di fare squadra con il Cai"

mercoledì 17 novembre

Presenti l’assessore al Turismo Gabriele Bosi, il presidente della sezione “Emilio Bertini“ del Cai di Prato Enrico Lorenzoni e Rossano Rocchi ,referente Cai sezione di Prato, che hanno illustrato l’oggetto dell’accordo, con validità fino al 31 dicembre 2022, che ha l’obiettivo di rafforzare l’offerta attrattiva dei cammini e del turismo lento per trasformare il percorso naturale in prodotto turistico.

“La convenzione che abbiamo firmato stamani è un ulteriore passo verso la promozione del turismo lento e sostenibile dei cammini e permette al Comune di fare squadra con il Cai che ha le competenze e le esperienze necessarie per salvaguardare e promuovere al meglio l'itinerario pratese - ha detto l’assessore al Turismo Gabriele Bosi -. Il percorso attraversa luoghi artistici unici nel territorio e permette di fare esperienze enogastronomiche e culturali".

L'itinerario pratese conta 14 sentieri e si sviluppa per 110 Km lungo l’Appennino Pratese che si estende dall’Acquerino a Montepiano tra le vallate del Bisenzio e del Limentra. A nord di Prato si trovano vari rilievi di media altitudine come i Monti della Calvana, il Monte Ferrato e il Monte Spazzavento, invece a sud si sviluppano i rilievi del Montalbano.

Il Comune finanzierà il Cai sezione di Prato con 12mila euro per le annualità 2021-2022 per la copertura degli interventi in programma nell’accordo (una prima tranche pari a 7mila euro sarà versata nel 2021, una seconda a saldo pari a 5mila euro sarà erogata nel 2022), oltre a favorire il confronto tra enti locali, soggetti privati e proprietari dei terreni e promuovere l’offerta turistica dei sentieri sui canali di comunicazione istituzionali.

"Tra le novità c'è l'individuazione di un nuovo sentiero, il 401, che dista solo cinque minuti dalla stazione centrale e che permette il collegamento con l'intera rete dell'itinerario pratese - ha detto il presidente della sezione “Emilio Bertini“ del Cai di Prato Enrico Lorenzoni -. Inoltre è stata istituita una nuova numerazione dei sentieri, aggiungendo al numero del vecchio sentiero il 4 se si indica il settore della Calvana e del Monte Ferrato a nord della ferrovia Firenze-Pistoia e l'8 se si indica il settore del Montalbano a sud della ferrovia. Quindi ad esempio il sentiero 20 in Calvana, prenderà il numero 420, mentre il sentiero 01 del Montalbano prenderà il numero 801".

Ma le novità non sono finite come ha precisato Rossano Rocchi referente Cai sezione di Prato: "Sarà installata una nuova segnaletica verticale, in multistrato serigrafato e con il supporto in alluminio, che indicherà la meta ravvicinata, intermedia, di itinerario e il tempo di percorrenza, tutto aggiornato anche nel catasto sentieristico. Entro la fine dell'anno sarà disponibile la nuova cartina collegata all'app con informazioni dettagliate che completeranno il sito web. Inoltre 40 operatori sono stati formati per svolgere in sicurezza le attività sui sentieri".

Con la firma dell'accordo il Cai si impegna a monitorare e informare il Comune sullo stato dei sentieri con particolare attenzione ai percorsi con grande interesse turistico come la Via della Lana e della Seta, il Cammino di San Jacopo, la Via Medicea e il sentiero di Curzio Malaparte. Inoltre il Cai provvederà a fare interventi di manutenzione e cura della segnaletica verticale (costituita dalle tabelle poste all’inizio del sentiero e agli incroci più importanti che contengono informazioni sulle località e le destinazioni) e orizzontale (segni di riconoscimento con vernice di colore bianco e rosso disegnati su sassi o piante lungo il sentiero) con la possibilità di integrare dove necessario con cartelli informativi e loghi, sostituire la segnaletica verticale deteriorata, monitorare la vegetazione che cresce lungo il percorso per rimuovere i rami e detriti che ostacolano il cammino.

Tra gli impegni che si è assunto il CAI con gli accordi istituzionali e con la Regione Toscana, c’è quello della predisposizione del Catasto dei sentieri che individua il numero e la denominazione del sentiero, i comuni interessati territorialmente i tempi di percorrenza e le difficoltà in base alla classificazione Cai (T, E, EE, EEA).